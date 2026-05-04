Дивні дорожні знаки, які спантеличують водіїв

На дорогах США з'явилися незвичні дорожні знаки обмеження швидкості з десятковими дробами. Замість стандартних круглих значень водії бачать вкрай специфічні цифри. Такий підхід покликаний боротися з ефектом звикання, що часто стає причиною небезпечних ситуацій на складних ділянках.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

Психологічний фактор

У штаті Вісконсин встановлено знаки з лімітом 17,3 милі/год біля об'єктів з переробки відходів. Стандартні символи часто ігноруються людським мозком через тривале повторення однакових подразників. Незвичне дробове число змушує водія вийти зі стану автоматизму та миттєво зосередити увагу на дорожній ситуації.

Це допомагає підвищити пильність у зонах з інтенсивним рухом великовагового транспорту та технічного персоналу. Аналогічні знаки з лімітом 8,2 милі/год також використовують у великих торгових зонах США. Мозок сприймає дивну цифру як пріоритетну інформацію, що змушує до свідомого контролю швидкості.

Робота підсвідомості

Крім цифрових маніпуляцій існують інші дієві способи стимулювати інстинктивне сповільнення автомобіля. В іспанських містах практикують встановлення 3D переходів, які виглядають як об'ємні блоки, що висять над асфальтом. Водій сприймає це як реальну перешкоду та рефлекторно знижує темп руху.

Також застосовується спеціальна дорожня розмітка з ліній, що візуально звужуються. Така оптична ілюзія створює відчуття занадто високої швидкості. Це змушує водія інтуїтивно прибирати ногу з педалі газу на найбільш ризикованих ділянках шляху.

