Стоит ли покупать Subaru Legacy с пробегом: ответ автомеханика

Скотти Килмер и Subaru Legacy 2014 года. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер проверил подержанную Subaru Legacy 2014 года выпуска. Специалист осмотрел автомобиль с пробегом более 235 840 км, чтобы оценить его оставшийся ресурс. Владелец выбрал именно эту модель вместо популярной Toyota Camry из-за наличия системы полного привода для зимних поездок. За 13 лет интенсивной эксплуатации седан полностью оправдал вложенные средства, сохранив средний расход топлива на уровне 8 л/100 км в смешанном цикле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Особенности двигателя

При выборе подержанного автомобиля этого поколения важно обращать внимание на точную дату выпуска экземпляра. Версии, которые сходили с конвейера еще в середине 2013 года, имеют склонность к повышенному расходу моторного масла из-за конструктивных нюансов поршневых колец. В исследуемом автомобиле двигатель расходует около 0,95 л смазки на каждые 8000 км пробега, что является вполне приемлемым показателем при условии своевременной доливки жидкости. В то же время экземпляры, выпущенные в конце 2014 года, получили доработанные поршневые кольца, благодаря чему проблема масложера там полностью отсутствует.

Ремонты за все время ограничивались лишь плановой заменой приводного вала из-за разорванного пыльника ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), стандартной заменой тормозных колодок и регулярной заменой моторного масла.

Обслуживание трансмиссии

Опытный механик призывает игнорировать заверения официальных дилеров о якобы неограниченном сроке службы трансмиссионной жидкости в бесступенчатом вариаторе CVT. Все разговоры о вечной смазке приводят к тому, что трансмиссия начинает выходить из строя сразу после преодоления отметки в 160 000 км. Владелец осмотренного автомобиля в свое время нашел сервис для регулярной замены масла в коробке передач, благодаря чему вариатор идеально работает даже после значительного пробега.

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Состояние автомобиля

Регулярный уход позволил сохранить кузов в отличном состоянии даже в суровом климате штата Массачусетс. Владелец дважды в год тщательно очищал автомобиль от противогололедных реагентов и соли, благодаря чему алюминиевые и стальные детали избежали коррозии и характерного белого налета. Заводское лакокрасочное покрытие сохранилось отлично, а небольшое отслоение прозрачного лака заметно лишь на пластиковом переднем бампере, что вполне естественно для автомобиля такого возраста.

Полная компьютерная диагностика с помощью сканера выявила отсутствие критических неисправностей в двигателе и системе питания. Все зафиксированные коды касались лишь разряженных элементов питания в датчиках давления шин, старых ошибок после замены аккумулятора и временного сбоя привода заслонки климат-контроля.

Сохранение оригинальных амортизаторов гарантирует предсказуемую управляемость и уверенный разгон на мокром или заснеженном покрытии.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Скотти Килмер разобрал две популярные японские машины с пробегом, чтобы выяснить, кто из производителей лучше. На подъемник попали компактный седан Toyota Corolla 2019 года выпуска и более крупная Honda Accord 2021 года.

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