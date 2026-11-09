Чи варто купувати Subaru Legacy з пробігом: відповідь автомеханіка

Скотті Кілмер та Subaru Legacy 2014 року. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер перевірив вживану Subaru Legacy 2014 року випуску. Фахівець дослідив автомобіль з пробігом понад 235 840 км для оцінки його подальшого ресурсу. Власник обрав саме цю модель замість популярної Toyota Camry через наявність системи повного приводу для зимових поїздок. За 13 років інтенсивного використання седан повністю виправдав витрачені кошти, зберігши середню витрату пального на рівні 8 л/100 км у змішаному циклі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Особливості двигуна

При виборі вживаного автомобіля цього покоління важливо звертати увагу на точну дату випуску екземпляра. Версії, які сходили з конвеєра ще в середині 2013 року, мають схильність до підвищеного споживання моторного мастила через конструктивні нюанси поршневих кілець. У досліджуваному автомобілі двигун витрачає близько 0,95 л оливи на кожні 8000 км пробігу, що є цілком прийнятним показником за умови вчасного підливання рідини. Водночас екземпляри, випущені наприкінці 2014 року, отримали доопрацьовані поршневі кільця, завдяки чому проблема масложору там повністю відсутня.

Ремонти за весь час охоплювали лише планову заміну приводного вала через порваний пильовик ШРУС (шарнір рівних кутових швидкостей), стандартну заміну гальмівних колодок та регулярне оновлення моторної оливи.

Обслуговування трансмісії

Досвідчений механік закликає ігнорувати запевнення офіційних дилерів про нібито необмежений термін служби трансмісійної рідини у безступеневому варіаторі CVT. Усі розповіді про вічне мастило призводять до того, що трансмісія починає ламатися одразу після подолання позначки в 160 000 км. Власник оглянутого автомобіля свого часу знайшов сервіс для регулярної заміни мастила у коробці передач, завдяки чому варіатор ідеально працює навіть після значного пробігу.

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Стан автомобіля

Регулярний догляд дозволив зберегти кузов у чудовому стані навіть у суворому кліматі штату Массачусетс. Власник двічі на рік ретельно чистив авто від протиожеледних реагентів та солі, завдяки чому алюмінієві та сталеві деталі уникнули корозії та характерного білого нальоту. Заводське лакофарбове покриття збереглося на відмінно, а невелике відлущення прозорого лаку помітне лише на пластиковому передньому бампері, що є цілком природним для такого віку.

Повна комп'ютерна діагностика через сканер виявила відсутність критичних помилок по двигуну та системі живлення. Усі зафіксовані коди стосувалися лише розряджених елементів живлення в датчиках тиску шин, старих помилок після заміни акумулятора та тимчасового збою приводу заслінки клімат-контролю.

Збереження оригінальних амортизаторів гарантує передбачувану керованість та впевнений розгін на мокрому чи засніженому покритті.

Раніше Новини.LIVE писали, як Скотті Кілмер розібрав дві популярні японські машини з пробігом, щоб з'ясувати кращого виробника. На підіймач потрапили компактний седан Toyota Corolla 2019 року випуску та більший Honda Accord 2021 року.

Також читайте, як пошкодити мотор автомобіля, помилившись лише один раз. Автомеханік підкреслив, що використання дистильованої води замість антифризу може бути великою помилкою, особливо взимку.