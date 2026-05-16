Стоит ли покупать подержанный кроссовер Infiniti FX второго поколения

Infiniti FX II/QX70 2013 года. Фото: infocar.ua

Японский кроссовер премиум-класса Infiniti FX второго поколения (QX70), продолжает привлекать внимание ценителей спортивного стиля и надежности. Модель выпускалась с 2009 по 2018 год и была создана как прямой конкурент немецким спортивным внедорожникам. Несмотря на официальное исчезновение бренда с европейского рынка в марте 2020 года, эти автомобили остаются актуальными. Но выбор подержанного экземпляра требует глубокого понимания особенностей двигателей и состояния сложной полноприводной трансмиссии.

Спортивный характер

Infiniti FX второго поколения проектировался как эмоциональное авто с характерным дизайном и американским комфортом в салоне. Интерьер выполнен в классическом стиле с большим количеством физических кнопок и удобными сиденьями с электрорегулировкой. Пространство для задних пассажиров несколько ограничено наклонной линией крыши, а объем багажника составляет 410 л.

Ходовая часть обеспечивает отличную управляемость благодаря многорычажной подвеске и опциональной поворачивающейся задней оси. Система полного привода автоматически подключает передние колеса, сохраняя при этом заднеприводный характер движения. Такую схему трансмиссии позаимствовали у легендарного Nissan Skyline GT-R, что подчеркивает спортивные амбиции кроссовера.

Выбор двигателя

Бензиновые агрегаты объемом 3,5 л и 3,7 л считаются очень выносливыми и хорошо работают с газовым оборудованием. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 12-13 л/100 км, что является приемлемым показателем для мощного V6. Флагманский 5-литровый V8 обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 сек и имеет особый коллекционный статус в версии Vettel Edition.

Дизельный двигатель 3 л обеспечивает высокий крутящий момент 550 Нм и потребляет в среднем 10-11 л/100 км. Но этот агрегат имеет слабые места в системе смазки, что иногда приводит к заклиниванию. Регулярный контроль давления масла и замена цепей ГРМ после покупки позволяют существенно продлить жизнь дизельной установки.

Технические нюансы

Специалисты советуют обращать внимание на состояние 7-ступенчатой автоматической коробки передач JATCO, которая стала надежнее после обновления 2012 года. Обслуживание трансмиссии требует замены 8 л масла ATF и регулярного обновления программного обеспечения модуля управления. Любые вибрации или шумы при ускорении могут свидетельствовать об износе опор валов или подшипников привода.

Кузов и подрамники автомобиля подвержены коррозии, поэтому проверка днища на подъемнике является обязательной перед завершением сделки. Алюминиевые рычаги передней подвески стоят очень дорого, а адаптивные амортизаторы также требуют значительных финансовых вложений. Особого внимания требуют машины из США, которые часто имеют скрытые повреждения электроники или некачественный кузовной ремонт.

