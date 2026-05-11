Британцы назвали самые ненадежные автомобили с пробегом

Land Rover Discovery 2020 года. Фото: infocar.ua

Эксперты компании Warrantywise обнародовали результаты масштабного исследования надежности подержанных автомобилей за период с января 2023 года по январь 2026 года. Анализ охватил частоту обращений в сервис, средний возраст машин при возникновении дефектов и стоимость ремонтных работ. Результаты оказались неутешительными для владельцев крупных премиальных внедорожников и люксовых седанов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Dealer Magazine.

Критическая ненадежность

Land Rover Discovery признан самым ненадежным подержанным автомобилем на рынке Великобритании по результатам последнего индекса надежности. Модель получила критически низкий балл 17,2 из 100 возможных. Эксперты оценивали частоту запросов на ремонт и средний пробег на момент поломки.

В перечень аутсайдеров попало много представителей премиум-класса, в частности крупные внедорожники и представительские седаны. Половину списка составляет продукция бренда Land Rover.

Land Rover Discovery: 17,2 BMW 7 Series: 18,7 Mercedes-Benz S-Class: 19,2 Audi A7: 19,2 Range Rover Velar: 19,7 Range Rover Sport: 21,1 BMW X5: 23,6 Land Rover Discovery Sport: 24,1 BMW X7: 26,5 Land Rover Defender 110: 28

Стоимость обслуживания

Средняя стоимость восстановления работоспособности для подержанного Discovery составляет более 2050 фунтов стерлингов. Однако зафиксированы случаи, когда счет за ремонт достигал суммы более 25 694 фунтов стерлингов. Самый дорогой разовый запрос в рамках исследования касался BMW X5, владелец которого был вынужден потратить более 30 675 фунтов стерлингов на технические работы.

Представители Jaguar Land Rover отмечают, что внутренние данные компании демонстрируют значительное улучшение качества продукции. Производитель уверяет, что современные стандарты являются самыми высокими за всю историю брендов. Поскольку анализ охватывает данные за трехлетний период, в статистику попадает большое количество машин старшего возраста, которые требуют повышенного внимания к подготовке перед продажей.

Лидеры выносливости

На противоположном конце рейтинга оказалась Toyota Yaris, которая продемонстрировала лучший результат с общим баллом 89,2. Малогабаритные японские модели продолжают доминировать в сегменте самых надежных авто с пробегом. Восемь из десяти позиций в списке фаворитов занимают азиатские бренды. Лишь две европейские модели сумели попасть в десятку лучших.

Toyota Yaris: 89,2 Kia Picanto: 86,8 Toyota Aygo: 83,8 Toyota RAV4: 79,9 Peugeot 108: 78,9 Toyota Hilux: 78,4 Citroen C1: 78,0 Suzuki Vitara: 78,0 Kia Ceed: 77,5 Suzuki Swift: 77,5

