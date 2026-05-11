Британці назвали найненадійніші автомобілі з пробігом

Експерти компанії Warrantywise оприлюднили результати масштабного дослідження надійності вживаних автомобілів за період з січня 2023 року по січень 2026 року. Аналіз охопив частоту звернень до сервісу, середній вік машин при виникненні дефектів та вартість ремонтних робіт. Результати виявилися невтішними для власників великих преміальних позашляховиків та люксових седанів.

Критична ненадійність

Land Rover Discovery визнано найненадійнішим вживаним автомобілем на ринку Великої Британії за результатами останнього індексу надійності. Модель отримала критично низький бал 17,2 зі 100 можливих. Експерти оцінювали частоту запитів на ремонт та середній пробіг на момент поломки.

До переліку аутсайдерів потрапило багато представників преміумкласу, зокрема великі позашляховики та представницькі седани. Половину списку складає продукція бренду Land Rover.

Land Rover Discovery: 17,2 BMW 7 Series: 18,7 Mercedes-Benz S-Class: 19,2 Audi A7: 19,2 Range Rover Velar: 19,7 Range Rover Sport: 21,1 BMW X5: 23,6 Land Rover Discovery Sport: 24,1 BMW X7: 26,5 Land Rover Defender 110: 28

Вартість обслуговування

Середня вартість відновлення працездатності для вживаного Discovery становить понад 2050 фунтів стерлінгів. Проте зафіксовані випадки, коли рахунок за ремонт сягав суми понад 25 694 фунти стерлінгів. Найдорожчий разовий запит у межах дослідження стосувався BMW X5, власник якого був змушений витратити понад 30 675 фунтів стерлінгів на технічні роботи.

Представники Jaguar Land Rover зауважують, що внутрішні дані компанії демонструють значне покращення якості продукції. Виробник запевняє, що сучасні стандарти є найвищими за всю історію брендів. Позаяк аналіз охоплює дані за трирічний період, до статистики потрапляє велика кількість машин старшого віку, які потребують підвищеної уваги до підготовки перед продажем.

Лідери витривалості

На протилежному кінці рейтингу опинилася Toyota Yaris, яка продемонструвала найкращий результат з загальним балом 89,2. Малогабаритні японські моделі продовжують домінувати в сегменті найнадійніших авто з пробігом. Вісім з десяти позицій у списку фаворитів займають азійські бренди. Лише дві європейські моделі зуміли потрапити до десятки найкращих.

Toyota Yaris: 89,2 Kia Picanto: 86,8 Toyota Aygo: 83,8 Toyota RAV4: 79,9 Peugeot 108: 78,9 Toyota Hilux: 78,4 Citroen C1: 78,0 Suzuki Vitara: 78,0 Kia Ceed: 77,5 Suzuki Swift: 77,5

