Чому вигідно купити вживане авто з поганою репутацією двигуна

Двигун 1.4 TSI EA211. Фото: autobild.de

Певні двигуни мають погану славу, що часто стає причиною необґрунтованого падіння цін на вторинному ринку. Багато водіїв оминають автомобілі з написом 1.4 TSI, побоюючись капітального ремонту та розтягнутих ланцюгів. Проте саме за цим позначенням ховається один з найнадійніших агрегатів останнього десятиліття, якщо знати одну важливу деталь.

Джерела проблем

Негативна репутація сімейства двигунів 1.4 TSI сформувалася через перше покоління агрегатів серії EA111. Ці мотори випускалися з 2005 по 2015 рік і мали низку конструктивних недоліків, серед яких найбільш критичним було розтягування ланцюга ГРМ. Складна система подвійного наддуву в найпотужніших версіях також призводила до високих витрат на обслуговування та частих візитів до сервісу на евакуаторі.

Проблемні EA111 зустрічалися в багатьох популярних моделях, включаючи Volkswagen Golf, Passat, Skoda Octavia та SEAT Leon. Чутливість до якості оливи та висока робоча температура зробили цей двигун одним з найбільш небажаних на ринку вживаних авто. Через це тавро ненадійності закріпилося за всіма агрегатами з аналогічним об'ємом, що й створило умови для вигідних покупок сьогодні.

Вдале оновлення

Ситуація кардинально змінилася у 2011 році з появою покоління EA211. Інженери повністю переробили конструкцію, замінивши проблемний ланцюг на класичний зубчастий пасок ГРМ. Новий алюмінієвий блок та відмова від складних компресорів зробили двигун легшим, тихішим та значно надійнішим в експлуатації.

Саме цей оновлений мотор встановлювався на Golf VII, Octavia III та Audi A3 8V. Протягом років використання він довів свою витривалість та передбачуваність. Проте через інерцію мислення більшість покупців продовжують сприймати всі 1.4 TSI як потенційну загрозу, що змушує продавців знижувати ціну на справді якісні екземпляри.

Типові несправності

Навіть надійний EA211 має свої особливості, проте вони не є критичними. Найчастіше фіксуються виходи з ладу котушок запалювання або датчиків, що легко виправляється під час планового сервісу. Також можливі незначні протікання в системі охолодження, зазвичай у районі помпи або термостата, які в цій генерації об’єднані в один модуль.

При великих пробігах може спостерігатися утворення нагару на впускних клапанах, що є характерною рисою всіх двигунів з прямим упорскуванням. Ці несправності є прогнозованими та не призводять до раптового виходу двигуна з ладу. Механіки добре знають ці мотори, а запчастини для них доступні в будь-якому автомагазині.

Ринкова психологія

Ціни на автомобілі з двигуном 1.4 TSI EA211 часто нижчі, ніж на версії з новішим 1.5 TSI. Це пов’язано з колективною пам’яттю інтернету та страхом перед минулими помилками виробника. Насправді ж новіший агрегат 1.5 TSI у перші роки виробництва мав проблеми з посмикуванням при русі на холодному двигуні, тоді як його попередник позбавлений таких дитячих хвороб.

Для ідентифікації надійного двигуна достатньо поглянути під капот. Характерною ознакою EA211 є корпус повітряного фільтра з трьома специфічними трубками, розташованими ближче до лобового скла. Знання таких нюансів дозволяє купити надійний автомобіль за ціною, яка часто нижча за дизельні аналоги чи новіші бензинові модифікації.

