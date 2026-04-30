Пʼять двигунів Jeep, від яких треба триматися якнайдалі

Двигун 3.6 Pentastar V6. Фото: wikimedia.org

За вісім десятиліть Jeep створив репутацію виробника витривалих позашляховиків та кросоверів, проте не всі агрегати під легендарною решіткою радіатора виявилися вдалими. Зміни власників від AMC до Stellantis принесли як інновації, так і відверто проблемні мотори. А деякі двигуни призвели до ризику пожеж.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Проблемний Tigershark

Двигун 2.4L Tigershark MultiAir II створювали як технологічну заміну застарілим агрегатам, впровадивши електрогідравлічне керування клапанами. Проте складна система призвела до дефекту поршневих кілець, які не забезпечували герметичності. Це спричиняло швидке згоряння мастила.

Критичне падіння рівня мастила призводило до задирів у циліндрах та зупинки двигуна під час руху. Такими моторами оснащували моделі Cherokee, Renegade та Compass. Після колективного позову виробник надав розширену гарантію на 160 000 км, проте багато авто вже вийшли за межі цього терміну.

Невдалий наступник

Коли легендарний 4-літровий мотор замінили на 3.8L V6 у моделі Wrangler JK, власники зіткнулися з дефіцитом потужності та витоками мастила. Агрегат часто втрачав змащення через пористу кришку ГРМ, яка приховувала несправність. Це призводило до появи металевої стружки в системі та виходу з ладу підшипників.

Читайте також:

Додатковою проблемою стали тріщини у випускних колекторах, що спричиняло сторонній стукіт та потрапляння газів до салону. Попри численні скарги, виробник обмежився лише сервісним бюлетенем. Врешті-решт цей двигун зняли з виробництва після 2011 року.

Дизельні скандали

Двигун 3.0 EcoDiesel V6 став одним з найпроблемніших через маніпуляції з викидами, що коштували компанії понад 800 000 000 доларів штрафів. Окрім юридичних труднощів, власники Grand Cherokee зіткнулися з реальними загрозами. Найбільш небезпечним виявився дефект охолоджувача EGR, який міг тріснути та стати причиною займання.

Проблеми доповнювалися швидким засміченням сажового фільтра (DPF), який не встигав очищуватися. Це суттєво знижувало потужність автомобіля або переводило систему в аварійний режим. Лише ризик пожежі через витік антифризу став приводом для офіційного відкликання автомобілів.

Стукіт Pentastar

Ранні версії 3.6L Pentastar V6 мали критичний недолік сідла клапанів у головці блоку циліндрів. Постійний термічний стрес призводив до передчасного зносу деталей та появи тріщин. Ознаками несправності були характерне цокання, нерівномірна робота на холостому ходу та помилки запалювання.

Ситуацію погіршували залишки піску в радіаторах після лиття, що забруднювали систему охолодження та призводили до перегріву. Виробник розв'язав проблему через програму розширеної гарантії на головку блоку, проте інші дефекти усували лише за зверненням власників. Ці недоліки стосувалися переважно автомобілів 2011–2013 років випуску.

Небезпечний перегрів

Двигун 3.7L Powertech V6, що встановлювався на Jeep Liberty, мав схильність до критичного підвищення температури. Перегрів спричиняв випадіння сідла впускного клапана в камеру згоряння, що руйнувало поршень і циліндр. Такі випадки зазвичай вимагали повної заміни агрегата.

Вплив високих температур також провокував деформацію алюмінієвих головок та пробій прокладки. Додатково власники страждали від утворення масляного шламу, який забивав канали та позбавляв двигун змащення. Жодна з цих системних проблем не стала приводом для офіційного відкликання з боку компанії.

