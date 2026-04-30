Пять двигателей Jeep, от которых надо держаться подальше

Двигатель 3.6 Pentastar V6.

За восемь десятилетий Jeep создал репутацию производителя выносливых внедорожников и кроссоверов, однако не все агрегаты под легендарной решеткой радиатора оказались удачными. Смены владельцев от AMC до Stellantis принесли как инновации, так и откровенно проблемные моторы. А некоторые двигатели привели к риску пожаров.

Проблемный Tigershark

Двигатель 2.4L Tigershark MultiAir II создавали как технологическую замену устаревшим агрегатам, внедрив электрогидравлическое управление клапанами. Однако сложная система привела к дефекту поршневых колец, которые не обеспечивали герметичности. Это приводило к быстрому сгоранию масла.

Критическое падение уровня масла приводило к задирам в цилиндрах и остановке двигателя во время движения. Такими моторами оснащали модели Cherokee, Renegade и Compass. После коллективного иска производитель предоставил расширенную гарантию на 160 000 км, однако многие авто уже вышли за пределы этого срока.

Неудачный преемник

Когда легендарный 4-литровый мотор заменили на 3.8L V6 в модели Wrangler JK, владельцы столкнулись с дефицитом мощности и утечками масла. Агрегат часто терял смазку из-за пористой крышки ГРМ, которая скрывала неисправность. Это приводило к появлению металлической стружки в системе и выходу из строя подшипников.

Дополнительной проблемой стали трещины в выпускных коллекторах, что вызывало посторонний стук и попадание газов в салон. Несмотря на многочисленные жалобы, производитель ограничился лишь сервисным бюллетенем. В конце концов этот двигатель сняли с производства после 2011 года.

Дизельные скандалы

Двигатель 3.0 EcoDiesel V6 стал одним из самых проблемных из-за манипуляций с выбросами, которые стоили компании более 800 000 000 долларов штрафов. Кроме юридических трудностей, владельцы Grand Cherokee столкнулись с реальными угрозами. Наиболее опасным оказался дефект охладителя EGR, который мог треснуть и стать причиной возгорания.

Проблемы дополнялись быстрым засорением сажевого фильтра (DPF), который не успевал очищаться. Это существенно снижало мощность автомобиля или переводило систему в аварийный режим. Лишь риск пожара из-за утечки антифриза стал поводом для официального отзыва автомобилей.

Стук Pentastar

Ранние версии 3.6L Pentastar V6 имели критический недостаток седла клапанов в головке блока цилиндров. Постоянный термический стресс приводил к преждевременному износу деталей и появлению трещин. Признаками неисправности были характерное цоканье, неравномерная работа на холостом ходу и ошибки зажигания.

Ситуацию усугубляли остатки песка в радиаторах после литья, которые загрязняли систему охлаждения и приводили к перегреву. Производитель решил проблему через программу расширенной гарантии на головку блока, однако другие дефекты устраняли только по обращению владельцев. Эти недостатки касались преимущественно автомобилей 2011-2013 годов выпуска.

Опасный перегрев

Двигатель 3.7L Powertech V6, который устанавливался на Jeep Liberty, имел склонность к критическому повышению температуры. Перегрев вызывал выпадение седла впускного клапана в камеру сгорания, что разрушало поршень и цилиндр. Такие случаи обычно требовали полной замены агрегата.

Воздействие высоких температур также провоцировало деформацию алюминиевых головок и пробой прокладки. Дополнительно владельцы страдали от образования масляного шлама, который забивал каналы и лишал двигатель смазки. Ни одна из этих системных проблем не стала поводом для официального отзыва со стороны компании.

