Чи варто купувати вживаний кросовер Infiniti FX другого покоління

Японський кросовер преміумкласу Infiniti FX другого покоління (QX70), продовжує привертати увагу поціновувачів спортивного стилю та надійності. Модель випускалася з 2009 по 2018 рік і була створена як прямий конкурент німецьким спортивним позашляховикам. Попри офіційне зникнення бренду з європейського ринку у березні 2020 року, ці автомобілі залишаються актуальними. Але вибір вживаного екземпляра вимагає глибокого розуміння особливостей двигунів та стану складної повнопривідної трансмісії.

Спортивний характер

Infiniti FX другого покоління проєктувався як емоційне авто з характерним дизайном та американським комфортом у салоні. Інтер’єр виконаний у класичному стилі з великою кількістю фізичних кнопок та зручними сидіннями з електрорегулюванням. Простір для задніх пасажирів дещо обмежений похилою лінією даху, а об’єм багажника становить 410 л.

Ходова частина забезпечує відмінну керованість завдяки багатоважільній підвісці та опціональній задній осі, що повертається. Система повного приводу автоматично підключає передні колеса, зберігаючи при цьому задньопривідний характер руху. Таку схему трансмісії запозичили у легендарного Nissan Skyline GT-R, що підкреслює спортивні амбіції кросовера.

Вибір двигуна

Бензинові агрегати об’ємом 3,5 л та 3,7 л вважаються дуже витривалими та добре працюють з газовим обладнанням. Витрата пального у змішаному циклі становить близько 12-13 л/100 км, що є прийнятним показником для потужного V6. Флагманський 5-літровий V8 забезпечує розгін до 100 км/год за 5,8 сек та має особливий колекційний статус у версії Vettel Edition.

Дизельний двигун 3 л забезпечує високий крутний момент 550 Нм та споживає в середньому 10-11 л/100 км. Але цей агрегат має слабкі місця в системі змащення, що іноді призводить до заклинювання. Регулярний контроль тиску оливи та заміна ланцюгів ГРМ після купівлі дозволяють суттєво подовжити життя дизельної установки.

Технічні нюанси

Спеціалісти радять звертати увагу на стан 7-ступеневої автоматичної коробки передач JATCO, яка стала надійнішою після оновлення 2012 року. Обслуговування трансмісії потребує заміни 8 л оливи ATF та регулярного оновлення програмного забезпечення модуля керування. Будь-які вібрації або шуми під час прискорення можуть свідчити про знос опор валів або підшипників приводу.

Кузов та підрамники автомобіля схильні до корозії, тому перевірка днища на підіймачу є обов’язковою перед завершенням угоди. Алюмінієві важелі передньої підвіски коштують дуже дорого, а адаптивні амортизатори також вимагають значних фінансових вкладень. Особливої уваги потребують машини зі США, які часто мають приховані пошкодження електроніки або неякісний кузовний ремонт.

