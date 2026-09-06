Подержанный Chevrolet Bolt EV: преимущества, проблемы и реальная цена

Chevrolet Bolt EV 2017 года. Фото: netcarshow.com

Американский компактный электромобиль в свое время изменил представление о доступном транспорте с большим запасом хода. Модель быстро завоевала большую популярность среди украинских автолюбителей благодаря привлекательной цене на вторичном рынке. Однако масштабный отзыв из-за риска возгорания аккумулятора заставляет многих покупателей сомневаться. Впрочем, современный Chevrolet Bolt предлагает хорошие характеристики за разумные деньги.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

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История модели

Электромобиль появился в конце 2016 года и уверенно конкурировал с такими машинами, как Nissan Leaf, BMW i3, Hyundai Ioniq Electric и Renault Zoe. Автомобиль создавали в тесном сотрудничестве с корейской компанией LG, которая поставляла практически всю силовую электронику, двигатель и элементы питания. На украинском вторичном рынке автомобиль 2017 года выпуска стоит от 11 500 до 15 000 долларов, а более новые варианты 2020–2021 годов оцениваются в 16 500–20 000 долларов.

Кузов автомобиля отлично противостоит коррозии благодаря использованию алюминиевых деталей, из которых изготовлены капот, передние крылья, двери и панель багажника. Большинство машин привозят после страховых аукционов из США, поэтому важно тщательно проверять состояние силовых элементов и днища. Модели из Европы стоят дороже, ведь продаются без аварийного прошлого.

Салон и багажник

Компоновка кузова позволила отдать практически всё внутреннее пространство пассажирам. Задний ряд радует полностью ровным полом и большим запасом места для ног. Однако качество отделки остаётся базовым из-за жесткого пластика, простой шумоизоляции и плоских передних сидений.

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Благодаря прочным материалам салон медленно изнашивается и легко чистится, что делает автомобиль удобным для использования в качестве такси. Объем багажника составляет 470 л, что существенно превышает показатели конкурентов Nissan Leaf и Volkswagen Golf.

Надежность двигателя

Силовая установка состоит из одного электродвигателя мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 360 Нм, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч примерно за семь секунд. Тяга передается на передние колеса через одноступенчатый редуктор. Электродвигатель работает безупречно и вообще не требует сложного обслуживания.

Масло в редукторе следует менять примерно каждые 100 000 км пробега. Для полной процедуры необходимо приобрести две литровые бутылки жидкости DEXRON HP ATF общей стоимостью около 1500 грн, ведь рабочий объём составляет 1,1 л.

Состояние аккумулятора

Модели 2017–2019 годов выпуска получили литий-ионную батарею емкостью 60 кВт·ч с запасом хода около 380 км в городе. Обновленные версии 2020 года имеют емкость 66 кВт·ч, что увеличивает пробег до 415 км. Благодаря жидкостному охлаждению и подогреву деградация элементов происходит очень медленно, сохраняя более 90% емкости даже после 200 000 км.

Из-за обнаруженного производственного дефекта компания General Motors массово заменяла аккумуляторные блоки в рамках официальной программы отзыва. Поэтому подержанный автомобиль 2017 года выпуска часто имеет совершенно новую батарею, установленную в 2022–2024 годах. В зимнюю морозную погоду при -10 °C реальный запас хода уменьшается примерно до 250–280 км.

Ходовая часть

Простая подвеска построена на базе деталей от Chevrolet Aveo T300 и Chevrolet Cruze, что значительно упрощает поиск запчастей. Из-за постоянного использования рекуперации тормозные колодки служат более 150 000 км, но механические диски могут ржаветь от простоя.

Быстрая зарядка ограничена мощностью 55 кВт, что медленнее, чем у современных моделей, но именно такой режим сохраняет ресурс аккумулятора.

Автомобиль остается одним из самых выгодных вариантов среди подержанных электрокаров по соотношению цены и характеристик.

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