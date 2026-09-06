Вживаний Chevrolet Bolt EV: переваги, проблеми та реальна ціна

Chevrolet Bolt EV 2017 року. Фото: netcarshow.com

Американський компактний електрокар свого часу змінив уявлення про доступний транспорт з великим запасом ходу. Модель швидко здобула високу популярність серед українських автолюбителів завдяки привабливій ціні на вторинному ринку. Проте масштабне відкликання через ризик займання батареї змушує багатьох покупців сумніватися. Втім, сучасний Chevrolet Bolt пропонує хороші характеристики за розумні гроші.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

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Історія моделі

Електромобіль з'явився наприкінці 2016 року та впевнено конкурував із такими машинами, як Nissan Leaf, BMW i3, Hyundai Ioniq Electric та Renault Zoe. Авто створювали у тісній співпраці з корейською компанією LG, яка постачала практично всю силову електроніку, двигун та елементи живлення. На українському вторинному ринку машина 2017 року випуску коштує від 11 500 до 15 000 доларів, а новіші варіанти 2020–2021 років оцінюють у 16 500–20 000 доларів.

Кузов автомобіля чудово протистоїть корозії завдяки використанню алюмінієвих деталей, з яких виготовлені капот, передні крила, двері та панель багажника. Більшість машин привозять після страхових аукціонів зі США, тому важливо ретельно перевіряти стан силових елементів та днища. Моделі з Європи коштують дорожче, адже продаються без аварійного минулого.

Салон та багажник

Компонування кузова дозволила віддати практично весь внутрішній простір пасажирам. Задній ряд тішить повністю рівною підлогою та великим запасом місця для ніг. Проте якість оздоблення залишається базовою через жорсткий пластик, просту шумоізоляцію та плоскі передні сидіння.

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Завдяки міцним матеріалам салон повільно зношується та легко чиститься, що робить авто зручним для таксі. Об'єм багажника становить 470 л, що суттєво перевищує показники конкурентів Nissan Leaf та Volkswagen Golf.

Надійність мотора

Силова установка складається з одного електромотора потужністю 204 к.с. з крутним моментом 360 Нм, який розганяє авто до 100 км/год приблизно за сім секунд. Тяга передається на передні колеса через одноступеневий редуктор. Електродвигун працює бездоганно та взагалі не вимагає складного обслуговування.

Оливу в редукторі варто міняти орієнтовно кожні 100 000 км пробігу. Для повної процедури потрібно купити дві літрові пляшки рідини DEXRON HP ATF загальною вартістю близько 1500 грн, адже робочий об'єм становить 1,1 л.

Стан батареї

Моделі 2017–2019 років випуску отримали літій-іонну батарею місткістю 60 кВт-год з запасом ходу близько 380 км у місті. Оновлені версії 2020 року мають місткість 66 кВт-год, що збільшує пробіг до 415 км. Завдяки рідинному охолодженню та підігріву деградація елементів відбувається дуже повільно, зберігаючи понад 90% місткості навіть після 200 000 км.

Через виявлений виробничий дефект компанія General Motors масово міняла батарейні блоки за офіційною програмою відкликання. Тому уживане авто 2017 року часто має абсолютно нову батарею, встановлену у 2022–2024 роках. У зимову морозяну погоду при -10 °C реальний запас ходу зменшується приблизно до 250–280 км.

Ходова частина

Проста підвіска побудована на базі деталей від Chevrolet Aveo T300 та Chevrolet Cruze, що значно спрощує пошук запчастин. Через постійне використання рекуперації гальмівні колодки ходять понад 150 000 км, але механічні диски можуть іржавіти від простою.

Швидка зарядка обмежена потужністю 55 кВт, що повільніше за сучасні моделі, але саме такий режим зберігає ресурс акумулятора.

Автомобіль залишається одним з найвигідніших варіантів серед вживаних електрокарів за співвідношенням ціни та характеристик.

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