Найнадійніші електромобілі року: оцінки та рейтинг моделей

Tesla Model Y Performance 2026 року. Фото: netcarshow.com

Скептицизм щодо надійності екологічного транспорту поступово залишається у минулому. Сьогодні кращі електромобілі мають значно менше рухомих деталей порівняно з машинами на бензині, що суттєво знижує ризик механічних поломок. Аналітичні агентства JD Power та Consumer Reports відзначають стрімке зростання якості електрокарів за останні роки. Експерти визначили найстійкіші та найякісніші моделі на ринку, спираючись на висновки фахівців і відгуки власників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Американський прогрес

Пікап Ford F-150 Lightning показав суттєвий стрибок якості. У 2024 році від Consumer Reports він отримав лише 28 балів зі 100 за надійність, проте модель 2025 року підвищила показник до 45 балів і випала зі списку найпроблемніших авто. Запас ходу пікапа сягає 563 км.

Кросовер Ford Mustang Mach-E посів перше місце в дослідженні досвіду володіння від JD Power, а за шкалою Auto Reliability Index заслужив 74 бали зі 100 за надійність. Оснащений акумулятором на 72 кВт-год і мотором на 264 к.с., він забезпечує 402 км пробігу.

Седан Tesla Model 3 став лідером дослідження електрокарів від JD Power. Автомобіль отримав 92 бали зі 100 за надійність та підтвердив статус однієї з найстійкіших моделей. Версія з батареєю на 69,5 кВт-год здатна долати до 516 км.

Читайте також:

Кросовер Tesla Model Y на базі седана отримав від JD Power загальну оцінку 81 бал, а за надійність — 78 балів зі 100. Агентство Consumer Reports визначило модель як значно надійнішу за середній новий автомобіль. Запас ходу становить близько 516 км від батареї на 60 кВт-год з мотором на 295 к.с.

Європейський преміум

Компактний кросовер Volvo EX30 після виправлення перших дитячих хвороб заслужив від JD Power 63 бали за надійність та 86 балів зі 100 за задоволення від кермування. Базова батарея місткістю 51 кВт-год або версія на 69 кВт-год забезпечують необхідний запас ходу.

Спортивний седан Porsche Taycan отримав від JD Power 75 балів зі 100 за надійність та загальну оцінку 81 бал. Експерти Consumer Reports назвали його серйозним конкурентом для американських лідерів сегмента за умови вчасного сервісу.

Великий кросовер BMW iX має потужну батарею на 100 кВт-год із запасом ходу 449 км. Модель заслужила високу оцінку надійності від JD Power на рівні 78 балів зі 100 та загальний бал 77.

Елегантний ліфтбек BMW i4 пропонує акумулятор місткістю 83,9 кВт-год із запасом ходу до 535 км. Агентство Consumer Reports прогнозує для цієї моделі рівень надійності не нижче середнього по галузі.

Азійські лідери

Седан Hyundai Ioniq 6 за версією JD Power отримав 72 бали зі 100 за надійність і 79 балів за ходові якості. Базова версія з батареєю на 53 кВт-год та мотором на 149 к.с. проїжджає до 386 км.

Сімейний 3-рядний кросовер Kia EV9 оцінений JD Power у 67 балів за надійність та 82 бали зі 100 за досвід водіння. Версія з акумулятором на 76,1 кВт-год забезпечує реальний запас ходу до 490 км (у базових версіях близько 370 км).

Кросовер Lexus RZ став єдиним японським представником у списку. За даними Consumer Reports, ця модель оцінюється як більш надійна порівняно зі середньостатистичним новим авто. Акумулятор на 75 кВт-год дозволяє долати до 484 км на одному заряді.

Раніше Новини.LIVE писали, який рік випуску Tesla Model Y з пробігом варто купити. Американський виробник регулярно вносив зміни в конструкцію цієї моделі не лише від року до року, а й від місяця до місяця.

Також читайте, у чому перевага електромобілів з найменшим запасом ходу. Компактні міські моделі пропонують доступну ціну, адже саме батарея становить більшу частину вартості транспортного засобу.