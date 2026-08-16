Самые надежные электромобили года: оценки и рейтинг моделей

Tesla Model Y Performance 2026 года. Фото: netcarshow.com

Скептицизм в отношении надежности экологичного транспорта постепенно уходит в прошлое. Сегодня лучшие электромобили имеют значительно меньше движущихся деталей по сравнению с бензиновыми автомобилями, что существенно снижает риск механических поломок. Аналитические агентства JD Power и Consumer Reports отмечают стремительный рост качества электромобилей за последние годы. Эксперты определили самые надежные и качественные модели на рынке, опираясь на выводы специалистов и отзывы владельцев.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Американский прогресс

Пикап Ford F-150 Lightning продемонстрировал значительный скачок качества. В 2024 году от Consumer Reports он получил лишь 28 баллов из 100 за надежность, однако модель 2025 года повысила показатель до 45 баллов и выпала из списка самых проблемных автомобилей. Запас хода пикапа достигает 563 км.

Кроссовер Ford Mustang Mach-E занял первое место в исследовании JD Power, посвященном опыту владения автомобилем, а по шкале Auto Reliability Index получил 74 балла из 100 за надежность. Оснащенный аккумулятором на 72 кВт·ч и двигателем мощностью 264 л.с., он обеспечивает пробег в 402 км.

Седан Tesla Model 3 стал лидером исследования электромобилей от JD Power. Автомобиль получил 92 балла из 100 за надежность и подтвердил статус одной из самых надежных моделей. Версия с батареей на 69,5 кВт·ч способна преодолевать до 516 км.

Читайте также:

Кроссовер Tesla Model Y на базе седана получил от JD Power общую оценку 81 балл, а за надежность — 78 баллов из 100. Агентство Consumer Reports определило эту модель как значительно более надежную, чем средний новый автомобиль. Запас хода составляет около 516 км от батареи на 60 кВт·ч с двигателем мощностью 295 л.с.

Европейский премиум

Компактный кроссовер Volvo EX30 после устранения первых «детских болезней» заслужил от JD Power 63 балла за надежность и 86 баллов из 100 за удовольствие от вождения. Базовая батарея емкостью 51 кВт·ч или версия на 69 кВт·ч обеспечивают необходимый запас хода.

Спортивный седан Porsche Taycan получил от JD Power 75 баллов из 100 за надежность и общую оценку 81 балл. Эксперты Consumer Reports назвали его серьезным конкурентом для американских лидеров сегмента при условии своевременного обслуживания.

Крупный кроссовер BMW iX оснащен мощной батареей емкостью 100 кВт·ч с запасом хода 449 км. Модель заслужила высокую оценку надежности от JD Power на уровне 78 баллов из 100 и общий балл 77.

Элегантный лифтбэк BMW i4 оснащён аккумулятором емкостью 83,9 кВт·ч с запасом хода до 535 км. Агентство Consumer Reports прогнозирует для этой модели уровень надёжности не ниже среднего по отрасли.

Азиатские лидеры

Седан Hyundai Ioniq 6 по версии JD Power получил 72 балла из 100 за надежность и 79 баллов за ходовые качества. Базовая версия с батареей на 53 кВт·ч и двигателем мощностью 149 л.с. проезжает до 386 км.

Семейный 3-рядный кроссовер Kia EV9 получил от JD Power 67 баллов за надежность и 82 балла из 100 за впечатления от вождения. Версия с аккумулятором на 76,1 кВт·ч обеспечивает реальный запас хода до 490 км (в базовых версиях — около 370 км).

Кроссовер Lexus RZ стал единственным японским представителем в списке. По данным Consumer Reports, эта модель оценивается как более надежная по сравнению со среднестатистическим новым автомобилем. Аккумулятор на 75 кВт·ч позволяет преодолевать до 484 км на одном заряде.

Ранее Новини.LIVE писали, какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить. Американский производитель регулярно вносил изменения в конструкцию этой модели не только из года в год, но и из месяца в месяц.

Также читайте, в чем преимущество электромобилей с наименьшим запасом хода. Компактные городские модели предлагают доступную цену, ведь именно батарея составляет большую часть стоимости транспортного средства.