Главная Авто Стоит ли покупать летние шины для авто зимой

Стоит ли покупать летние шины для авто зимой

Дата публикации 5 января 2026 14:22
Выгодно ли купить летние шины зимой: преимущества и риски
Новые автомобильные шины на полках магазина. Фото: freepik.com

Приобретение летней резины в холодное время года позволяет существенно уменьшить расходы на обслуживание автомобиля. Отсутствие массового спроса и обновление ассортимента в магазинах создают оптимальные условия для выгодных сделок.

Об этом написал РБК-Украина.

Преимущества межсезонья

К концу зимы большинство ритейлеров уже обновляют складские запасы летних моделей, хотя массовый потребительский спрос еще не начался. Это обеспечивает более широкий выбор и возможность приобрести товар по более низкой цене, чем в разгар сезона.

Самые большие скидки обычно действуют на остатки прошлогодних партий, которые магазины пытаются реализовать для освобождения площадей.

Риски и нюансы

Основным риском при внесезонных закупках является вероятность получения устаревшего товара. Со временем резиновый состав теряет эластичность, становится жестче, а на протекторе могут появиться микротрещины.

Хотя производители гарантируют сохранение свойств в течение 5-6 лет, а эксперты допускают эксплуатацию до 8-10 лет, предпочтение стоит отдавать более свежей продукции. Это важно, так как большинство водителей планируют использовать комплект не менее трех сезонов.

Для определения возраста шины необходимо обратить внимание на маркировку DOT на боковине. Последние четыре цифры содержат информацию о дате изготовления:

  • первые две цифры — неделя года;
  • следующие две — год производства.

Например, код 0625 означает, что продукция изготовлена в феврале 2025 года.

Почему дубеют зимние шины и когда их пора менять

Как ширина шины влияет на езду авто зимой

Оптимальное время

Наиболее привлекательные ценовые предложения появляются в конце осени и в начале зимы. В период с ноября по январь магазины часто проводят распродажи, чтобы разгрузить склады. Весной, с приближением периода массовой замены шин, стоимость традиционно растет.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
