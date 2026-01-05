Відео
Чи варто купувати літні шини для авто взимку

Чи варто купувати літні шини для авто взимку

Дата публікації: 5 січня 2026 14:22
Чи вигідно купити літні шини взимку: переваги та ризики
Нові автомобільні шини на полицях магазину. Фото: freepik.com

Придбання літньої гуми в холодну пору року дозволяє суттєво зменшити витрати на обслуговування автомобіля. Відсутність масового попиту та оновлення асортименту в магазинах створюють оптимальні умови для вигідних угод.

Про це написав РБК-Україна.

Переваги міжсезоння

До кінця зими більшість ритейлерів уже оновлюють складські запаси літніх моделей, хоча масовий споживчий попит ще не розпочався. Це забезпечує ширший вибір та можливість придбати товар за нижчою ціною, ніж у розпал сезону.

Найбільші знижки зазвичай діють на залишки торішніх партій, які магазини намагаються реалізувати для звільнення площ.

Ризики та нюанси

Основним ризиком під час позасезонних закупівель є ймовірність отримання застарілого товару. З часом гумовий склад втрачає еластичність, стає жорсткішим, а на протекторі можуть з’явитися мікротріщини.

Хоча виробники гарантують збереження властивостей протягом 5–6 років, а експерти допускають експлуатацію до 8–10 років, перевагу варто надавати свіжішій продукції. Це важливо, позаяк більшість водіїв планують використовувати комплект щонайменше три сезони.

Для визначення віку шини необхідно звернути увагу на маркування DOT на боковині. Останні чотири цифри містять інформацію про дату виготовлення:

  • перші дві цифри — тиждень року;
  • наступні дві — рік виробництва.

Наприклад, код 0625 означає, що продукцію виготовлено у лютому 2025 року.

Оптимальний час

Найбільш привабливі цінові пропозиції з’являються наприкінці осені та на початку зими. У період з листопада по січень магазини часто проводять розпродажі, щоб розвантажити склади. Навесні, з наближенням періоду масової заміни шин, вартість традиційно зростає.

літо авто зима поради автомобіль шини для авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
