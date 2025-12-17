Подержанный Toyota Prius третьего поколения: стоит ли купить

2014 Toyota Prius Фото: edmunds.com

Одним из самых популярных гибридов на вторичном рынке остается Toyota Prius третьего поколения благодаря своей экономичности и выносливости. Специалисты подробно разобрали технические слабости модели, в частности систему охлаждения и специфику обслуживания двигателя, чтобы выяснить, действительно ли это авто способно проехать 500 000 км без капитального ремонта.

Кузов и коррозия

Toyota Prius третьего поколения (2009-2015) хорошо знаком украинцам не только как служебный автомобиль патрульной полиции, но и как популярный выбор среди таксистов. Благодаря аэродинамическому дизайну с коэффициентом лобового сопротивления 0,25, автомобиль демонстрирует высокую топливную эффективность. Кроме основного кузова лифтбек, на рынке встречаются версии универсал-минивэн Prius V и компактный хэтчбек Prius C (Aqua) с двигателем 1,5 л.

Ухоженные экземпляры имеют один из самых выносливых кузовов в своем классе. Однако слабые места все же существуют. Чаще всего коррозия появляется по низу дверей (особенно на внутренней части передних), под номерным знаком на крышке багажника и по нижнему шву. Из-за тонкого лакокрасочного покрытия на капоте и кромке крыши быстро образуются сколы, которые впоследствии ржавеют. Задние арки обычно страдают только на авто с пробегами более 200 000 км.

Двигатель и обслуживание

Основой гибридной системы является бензиновый двигатель 1,8 л (2ZR-FXE), работающий по циклу Аткинсона. Он экономичен (расход в городе до 5 л/100 км), имеет надежный цепной привод ГРМ и обычно не страдает повышенным потреблением масла до пробега 200 000 км. Для этого мотора рекомендовано использовать маловязкое масло 0W-20 с заменой каждые 10 000 км.

Критически важным моментом является система охлаждения. В Prius III она разделена на два контура: один для ДВС, другой — для инвертора и электромоторов. Производитель требует использовать исключительно оригинальный розовый антифриз Toyota Super Long Life Coolant (SLLC). Экономия на жидкости может привести к гальванической коррозии, микропробоям изоляции в инверторе и выходу из строя помпы.

Типичные проблемы

Одной из характерных болезней модели является загрязнение клапана EGR и охладителя системы рециркуляции газов. Это приводит к перегреву двигателя и прогоранию прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Симптомами проблемы могут быть стук двигателя при запуске (троение) и падение уровня антифриза. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, рекомендуется чистить систему EGR каждые 50 000-80 000 км.

Еще одна зона риска — инвертор, который может перегреваться из-за неисправной помпы или забитых радиаторов. Батарея гибрида обычно служит долго, но нуждается в периодической чистке сетки вентилятора охлаждения, расположенной возле заднего сиденья.

Подвеска простая и надежная, но достаточно жесткая. Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры выдерживают более 150 000 км. Чаще всего в замене нуждаются стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка может начать стучать уже после 100 000 км, что решается заменой пластиковых втулок. Тормозные колодки благодаря системе рекуперации служат чрезвычайно долго — часто более 100 000 км.

Цена и пробег

На вторичном рынке цена живого экземпляра варьируется от 8000 до 15 000 долларов. При правильном обслуживании, в частности внимании к системе охлаждения и регулярной чистке EGR, Toyota Prius III действительно способна преодолеть рубеж в 500 000 км без капитального ремонта основных агрегатов.