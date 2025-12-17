Вживаний Toyota Prius третього покоління: чи варто купити

2014 Toyota Prius Фото: edmunds.com

Одним з найпопулярніших гібридів на вторинному ринку залишається Toyota Prius третього покоління завдяки своїй економічності та витривалості. Фахівці детально розібрали технічні слабкості моделі, зокрема систему охолодження та специфіку обслуговування двигуна, щоб з’ясувати, чи справді це авто здатне проїхати 500 000 км без капітального ремонту.

Про це написав АвтоЦентр.

Кузов та корозія

Toyota Prius третього покоління (2009–2015) добре знайомий українцям не лише як службовий автомобіль патрульної поліції, а й як популярний вибір серед таксистів. Завдяки аеродинамічному дизайну з коефіцієнтом лобового опору 0,25, автомобіль демонструє високу паливну ефективність. Крім основного кузова ліфтбек, на ринку зустрічаються версії універсал-мінівен Prius V та компактний хетчбек Prius C (Aqua) з двигуном 1,5 л.

Доглянуті екземпляри мають один із найвитриваліших кузовів у своєму класі. Проте слабкі місця все ж існують. Найчастіше корозія з'являється по низу дверей (особливо на внутрішній частині передніх), під номерним знаком на кришці багажника та по нижньому шву. Через тонке лакофарбове покриття на капоті та кромці даху швидко утворюються сколи, які згодом іржавіють. Задні арки зазвичай страждають лише на авто з пробігами понад 200 000 км.

Двигун та обслуговування

Основою гібридної системи є бензиновий двигун 1,8 л (2ZR-FXE), що працює за циклом Аткінсона. Він економічний (витрата у місті до 5 л/100 км), має надійний ланцюговий привід ГРМ та зазвичай не страждає на підвищене споживання оливи до пробігу 200 000 км. Для цього мотора рекомендовано використовувати малов'язке мастило 0W-20 з заміною кожні 10 000 км.

Критично важливим моментом є система охолодження. У Prius III вона розділена на два контури: один для ДВЗ, інший — для інвертора та електромоторів. Виробник вимагає використовувати виключно оригінальний рожевий антифриз Toyota Super Long Life Coolant (SLLC). Економія на рідині може призвести до гальванічної корозії, мікропробоїв ізоляції в інверторі та виходу з ладу помпи.

Типові проблеми

Однією з характерних хвороб моделі є забруднення клапана EGR та охолоджувача системи рециркуляції газів. Це призводить до перегріву двигуна та прогорання прокладки головки блоку циліндрів (ГБЦ). Симптомами проблеми можуть бути стукіт двигуна при запуску (троїння) та падіння рівня антифризу. Щоб уникнути дорогого ремонту, рекомендується чистити систему EGR кожні 50 000–80 000 км.

Ще одна зона ризику — інвертор, який може перегріватися через несправну помпу або забиті радіатори. Батарея гібрида зазвичай служить довго, але потребує періодичного чищення сітки вентилятора охолодження, розташованої біля заднього сидіння.

Підвіска проста та надійна, але досить жорстка. Сайлентблоки передніх важелів та кульові опори витримують понад 150 000 км. Найчастіше заміни потребують стійки та втулки стабілізатора. Кермова рейка може почати стукати вже після 100 000 км, що розвʼязується заміною пластикових втулок. Гальмівні колодки завдяки системі рекуперації служать надзвичайно довго — часто понад 100 000 км.

Ціна та пробіг

На вторинному ринку ціна живого екземпляра варіюється від 8000 до 15 000 доларів. При правильному обслуговуванні, зокрема увазі до системи охолодження та регулярній чистці EGR, Toyota Prius III дійсно здатна подолати рубіж у 500 000 км без капітального ремонту основних агрегатів.