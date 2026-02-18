Kia Sportage пятого поколения: на что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Kia Sportage 2024 года. Фото: caranddriver.com

Пятое поколение Kia Sportage под заводским индексом NQ5 остается одним из самых популярных кроссоверов на вторичном рынке Украины. Несмотря на относительную новизну модели уже появилось немало экземпляров с пробегом около 100 000 км, что позволяет оценить реальное состояние подержанных авто.

Об этом написал АвтоЦентр.

Кузов и оптика

Состояние кузова большинства машин пятого поколения остается образцовым благодаря их свежести, однако существуют определенные дефекты отделки. Характерной проблемой некоторых экземпляров является отслоение покрытия на декоративной полосе между фарами головного света, так как оно нанесено на непрочную хромированную основу.

Особое внимание следует уделить передним фарам, которые расположены довольно низко и подвержены повреждениям от камней. Стоимость новой фары составляет от 40 000 до 50 000 грн поэтому специалисты советуют защищать пластиковые колпаки бронированной пленкой. В комплектациях с рефлекторной оптикой свет может быть недостаточно мощным, что исправляется установкой светодиодных ламп за 5000 грн или линз стоимостью от 12 000 до 15 000 грн. Дополнительно рекомендуется установить защитную сетку в радиаторную решетку, чтобы предотвратить повреждение системы охлаждения.

Силовые агрегаты

Бензиновый атмосферный двигатель 2.0 MPi линейки Smartstream считается надежным, но требует проверки состояния электронного термостата и механизма изменения фаз ГРМ. В этом моторе использованы легкие поршни и масляный насос с переменной производительностью для улучшения топливной экономичности. Хотя регламент не предусматривает обязательной замены цепи ГРМ специалисты советуют проводить эту процедуру при появлении шума на пробеге около 200 000 км. Стоимость замены цепи вместе с запчастями составляет примерно 20 000 грн.

Турбированные бензиновые и дизельные агрегаты объемом 1,6 л требуют использования только высококачественных горюче-смазочных материалов и своевременного сервиса. Дизельный мотор зарекомендовал себя как выносливый узел с меньшим количеством проблем в топливной системе по сравнению с предыдущими поколениями. Однако использование низкокачественного дизеля может привести к выходу из строя форсунок или дорогостоящей топливной помпы.

Трансмиссия и ходовая часть

Классическая автоматическая коробка передач на шесть ступеней демонстрирует высокую выносливость при условии замены масла каждые 45 000 до 60 000 км. Зато 7-ступенчатый робот DCT на турбоверсиях чувствителен к стилю езды и может потребовать ремонта уже через 30 000-40 000 км при постоянном буксовании или пробках. Стоимость оригинального комплекта сцепления вместе с маховиком составляет около 96 000 грн тогда как цена деталей без маховика составляет 65 000 грн. При спокойной эксплуатации ресурс сцепления роботизированной коробки способен достичь 100 000 км.

Подвеска автомобиля в целом надежная, однако стойки стабилизатора часто требуют замены после 50 000 км пробега, что сопровождается громким стуком. Оригинальные стойки стоят 4000 грн тогда как качественные заменители доступны по цене около 1000 грн. Сайлентблоки и амортизаторы обычно выдерживают более 100 000 км эксплуатации. Владельцам рекомендуется превентивно смазывать развальные болты задней подвески, чтобы предотвратить их закисание и избежать дорогостоящей замены рычагов в будущем.