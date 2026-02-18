Kia Sportage пʼятого покоління: на що звернути увагу при купівлі вживаного кросовера

Kia Sportage 2024 року. Фото: caranddriver.com

П’яте покоління Kia Sportage під заводським індексом NQ5 залишається одним з найбільш популярних кросоверів на вторинному ринку України. Попри відносну новизну моделі вже з’явилося чимало екземплярів з пробігом близько 100 000 км що дозволяє оцінити реальний стан вживаних авто.

Про це написав АвтоЦентр.

Кузов та оптика

Стан кузова більшості машин п’ятого покоління залишається зразковим завдяки їхній свіжості, проте існують певні дефекти оздоблення. Характерною проблемою деяких екземплярів є відшарування покриття на декоративній смузі між фарами головного світла позаяк його нанесено на нетривку хромовану основу.

Особливу увагу слід приділити переднім фарам, які розташовані досить низько та схильні до пошкоджень від каміння. Вартість нової фари складає від 40 000 до 50 000 грн тому фахівці радять захищати пластикові ковпаки броньованою плівкою. У комплектаціях з рефлекторною оптикою світло може бути недостатньо потужним що виправляється встановленням світлодіодних ламп за 5000 грн або лінз вартістю від 12 000 до 15 000 грн. Додатково рекомендується встановити захисну сітку в радіаторну решітку, щоб запобігти пошкодженню системи охолодження.

Силові агрегати

Бензиновий атмосферний двигун 2.0 MPi лінійки Smartstream вважається надійним, але потребує перевірки стану електронного термостата та механізму зміни фаз ГРМ. У цьому моторі використані легші поршні та оливна помпа зі змінною продуктивністю для покращення паливної економічності. Хоча регламент не передбачає обов’язкової заміни ланцюга ГРМ спеціалісти радять проводити цю процедуру при появі шуму на пробігу близько 200 000 км. Вартість заміни ланцюга разом з запчастинами становить приблизно 20 000 грн.

Турбовані бензинові та дизельні агрегати об’ємом 1,6 л вимагають використання лише високоякісних паливно-мастильних матеріалів та вчасного сервісу. Дизельний мотор зарекомендував себе як витривалий вузол з меншою кількістю проблем у паливній системі порівняно з попередніми генераціями. Проте використання низькоякісного дизеля може призвести до виходу з ладу форсунок або дорогої паливної помпи.

Трансмісія та ходова частина

Класична автоматична коробка передач на шість ступенів демонструє високу витривалість за умови заміни оливи кожні 45 000 до 60 000 км. Натомість 7-ступеневий робот DCT на турбоверсіях чутливий до стилю їзди та може вимагати ремонту вже через 30 000-40 000 км при постійному буксуванні чи заторах. Вартість оригінального комплекту зчеплення разом із маховиком становить близько 96 000 грн тоді як ціна деталей без маховика складає 65 000 грн. При спокійній експлуатації ресурс зчеплення роботизованої коробки здатний сягнути 100 000 км.

Підвіска автомобіля загалом надійна, проте стійки стабілізатора часто вимагають заміни після 50 000 км пробігу, що супроводжується голосним стуком. Оригінальні стійки коштують 4000 грн тоді як якісні замінники доступні за ціною близько 1000 грн. Сайлентблоки та амортизатори зазвичай витримують понад 100 000 км експлуатації. Власникам рекомендується превентивно змащувати розвальні болти задньої підвіски, щоб запобігти їх закисанню та уникнути дорогої заміни важелів у майбутньому.