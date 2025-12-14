Подержанный Jeep Wrangler JK: стоит ли купить

Jeep Wrangler JK Фото: exchangeandmart.co.uk

Подержанный Jeep Wrangler поколения JK (2007-2018) остается одним из самых харизматичных на рынке. Впрочем, за брутальной внешностью скрыты специфические технические недостатки, о которых стоит знать потенциальным покупателям.

Кузов и интерьер

Дизайн Wrangler JK является чисто утилитарным: много открытых швов, резиновых уплотнений и незакрытых болтов. Такая конструкция добавляет автомобилю шарма, но создает идеальные условия для коррозии. Наиболее уязвимыми местами названы петли дверей и багажника, которые быстро покрываются ржавчиной из-за отсутствия качественной антикоррозийной обработки. Также зоной риска являются сварные швы колесных арок и порогов, где активно скапливается грязь.

Салон внедорожника продолжает общую стилистику — он практичный, простой и даже грубоватый. Здесь отсутствуют люксовые материалы отделки, что подчеркивает предназначение автомобиля для активного отдыха, а не для комфортных поездок по городу.

Выбор двигателя

Турбодизель 2.8 CRD. Этот мотор итальянского производства (VM Motori) выдает от 177 до 200 л.с. и имеет отличный крутящий момент (410-460 Нм), что критически важно для бездорожья. Его ресурс может достигать 400 000 км, но он привередлив к обслуживанию. В частности, ремень ГРМ необходимо менять каждые 100 000-120 000 км. Слабым местом является датчик давления турбины, который со временем забивается сажей и масляной пылью, из-за чего двигатель теряет динамику.

Средние цены в Украине

Стоимость подержанного Jeep Wrangler JK на украинском рынке существенно варьируется в зависимости от года выпуска, типа кузова (3-дверный или 5-дверный) и степени тюнинга.