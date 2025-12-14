Подержанный Jeep Wrangler JK: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Jeep Wrangler JK
Подержанный Jeep Wrangler поколения JK (2007-2018) остается одним из самых харизматичных на рынке. Впрочем, за брутальной внешностью скрыты специфические технические недостатки, о которых стоит знать потенциальным покупателям.
Об этом написал АвтоЦентр.
Кузов и интерьер
Дизайн Wrangler JK является чисто утилитарным: много открытых швов, резиновых уплотнений и незакрытых болтов. Такая конструкция добавляет автомобилю шарма, но создает идеальные условия для коррозии. Наиболее уязвимыми местами названы петли дверей и багажника, которые быстро покрываются ржавчиной из-за отсутствия качественной антикоррозийной обработки. Также зоной риска являются сварные швы колесных арок и порогов, где активно скапливается грязь.
Салон внедорожника продолжает общую стилистику — он практичный, простой и даже грубоватый. Здесь отсутствуют люксовые материалы отделки, что подчеркивает предназначение автомобиля для активного отдыха, а не для комфортных поездок по городу.
Также читайте:
Худшие годы выпуска Jeep Renegade, которых следует избегать
Стоит ли покупать подержанный Jeep Compass
Выбор двигателя
- Турбодизель 2.8 CRD. Этот мотор итальянского производства (VM Motori) выдает от 177 до 200 л.с. и имеет отличный крутящий момент (410-460 Нм), что критически важно для бездорожья. Его ресурс может достигать 400 000 км, но он привередлив к обслуживанию. В частности, ремень ГРМ необходимо менять каждые 100 000-120 000 км. Слабым местом является датчик давления турбины, который со временем забивается сажей и масляной пылью, из-за чего двигатель теряет динамику.
- Бензиновый 3.8 V6. Устанавливался на модели до 2011 года. Эксперты называют его не слишком удачным вариантом: он простой, но медленный, имеет небольшой крутящий момент (315 Нм) и высокий расход топлива, часто превышающий 17 литров на 100 км.
- Бензиновый 3.6 V6. Более современный агрегат, который сменил предшественника, предлагает лучшую динамику, однако требует внимания к качеству топлива и масла.
Средние цены в Украине
Стоимость подержанного Jeep Wrangler JK на украинском рынке существенно варьируется в зависимости от года выпуска, типа кузова (3-дверный или 5-дверный) и степени тюнинга.
- 2007-2011 годы (дорестайлинг): от 14 500 до 19 000 долларов.
- 2012-2018 годы (рестайлинг, двигатель 3.6): от 22 000 до 32 000 долларов.
- Версии Rubicon и подготовленные для оффроуда экземпляры: цена может достигать 35 000-45 000 долларов.
Читайте Новини.LIVE!