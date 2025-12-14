Вживаний Jeep Wrangler JK: чи варто купити

Jeep Wrangler JK Фото: exchangeandmart.co.uk

Вживаний Jeep Wrangler покоління JK (2007–2018) залишається одним з найбільш харизматичних на ринку. Втім, за брутальною зовнішністю приховані специфічні технічні вади, про які варто знати потенційним покупцям.

Кузов та інтер'єр

Дизайн Wrangler JK є суто утилітарним: багато відкритих швів, гумових ущільнень та незакритих болтів. Така конструкція додає автомобілю шарму, але створює ідеальні умови для корозії. Найбільш вразливими місцями названо петлі дверей та багажника, які швидко вкриваються іржею через відсутність якісної антикорозійної обробки. Також зоною ризику є зварні шви колісних арок і порогів, де активно накопичується бруд.

Салон позашляховика продовжує загальну стилістику — він практичний, простий і навіть грубуватий. Тут відсутні люксові матеріали оздоблення, що підкреслює призначення автомобіля для активного відпочинку, а не для комфортних поїздок містом.

Вибір двигуна

Турбодизель 2.8 CRD. Цей мотор італійського виробництва (VM Motori) видає від 177 до 200 к.с. та має відмінний крутний момент (410–460 Нм), що критично важливо для бездоріжжя. Його ресурс може сягати 400 000 км, але він вибагливий до обслуговування. Зокрема, ремінь ГРМ необхідно змінювати кожні 100 000–120 000 км. Слабким місцем є датчик тиску турбіни, який з часом забивається сажею та мастильним пилом, через що двигун втрачає динаміку.

Встановлювався на моделі до 2011 року. Експерти називають його не надто вдалим варіантом: він простий, але повільний, має невеликий крутний момент (315 Нм) та високу витрату пального, що часто перевищує 17 літрів на 100 км. Бензиновий 3.6 V6. Сучасніший агрегат, який змінив попередника, пропонує кращу динаміку, проте вимагає уваги до якості пального та мастила.

Середні ціни в Україні

Вартість вживаного Jeep Wrangler JK на українському ринку суттєво варіюється залежно від року випуску, типу кузова (3-дверний або 5-дверний) та ступеня тюнінгу.