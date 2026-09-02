Скрытые расходы на электромобиль: о чем не знают водители

Kia EV9 2026 года. Фото: netcarshow.com

Покупка электромобиля часто обусловлена желанием сэкономить на техническом обслуживании и топливе. Конструкция таких автомобилей проще, а плановые осмотры не требуют регулярной замены масла в двигателе. Однако специальные шины для электромобилей требуют значительно более частой замены из-за особенностей конструкции. Большинство водителей узнают об этой проблеме уже в процессе эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Вес аккумулятора

Главной причиной ускоренного износа резины является большая масса транспортного средства. Тяжелый аккумулятор добавляет конструкции до 700 кг, из-за чего общий вес машины нередко превышает 2,5 т.

Специалисты Emissions Analytics вычислили расчетный уровень износа шин. Каждые дополнительные 450 кг массы увеличивают износ протектора примерно на 20%. Если семейный бензиновый автомобиль весит около 1,4 т, то аналогичный электрокар достигает отметки в 2 т.

Особенности набора

Максимальный крутящий момент электродвигателя доступен водителю с первых оборотов. Резкий старт с места часто вызывает кратковременное пробуксовывание колес до срабатывания системы контроля тяги. Такое динамичное ускорение буквально уничтожает верхний слой протектора.

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Свой вклад вносит и система рекуперативного торможения при замедлении. Электромобиль тормозит с помощью двигателя, чтобы генерировать энергию и возвращать её в аккумулятор. В результате часть нагрузки, которую в обычном автомобиле принимают на себя тормозные колодки, ложится непосредственно на колеса.

Расходы владельцев

Эксперты компании Michelin отмечают, что электрические модели стирают резину на 20% быстрее. Отдельные исследования в неблагоприятных условиях фиксируют разницу в износе до 50% по сравнению с обычными автомобилями.

Водитель бензинового автомобиля меняет комплект шин через 50 000 – 60 000 км пробега. Владелец электромобиля при аналогичном стиле вождения вынужден покупать новые шины уже через 35 000 – 45 000 км. При среднем годовом пробеге 15 000 км покупать новый комплект придется каждые три года.

Ранее Новини.LIVE писали, как долго можно ездить на подержанных шинах. Качественная пара или полный комплект от известного мирового бренда способны обеспечить высокий уровень безопасности без серьезного удара по бюджету владельца.

Также читайте, должны ли все шины на автомобиле иметь одинаковый рисунок протектора. Этот вопрос часто возникает из-за ограниченного бюджета или отсутствия нужной модели в магазинах.