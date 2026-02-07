Видео
Главная Авто Лучшие шины для электромобилей в 2026 году

Лучшие шины для электромобилей в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:45
Названы лучшие шины для электрокаров сегодня
Покрышка электромобиля. Фото: hyundaimotorgroup.com

Выбор шин для электромобиля непосредственно влияет на управляемость и способность вовремя остановиться при экстренном торможении. Так как тяжелые аккумуляторы и мгновенный крутящий момент создают повышенную нагрузку, специалисты Consumer Reports опубликовали перечень лучших моделей 2026 года.

Об этом сообщил Jalopnik.

Читайте также:

Абсолютный лидер

Самую высокую позицию в рейтинге заняла модель Hankook Ion Evo AS. Эта шина получила максимальные баллы за низкий уровень шума и отличную управляемость. Эксперты также отметили высокую эффективность торможения на сухом покрытии и низкое сопротивление качению, что позволяет экономить заряд батареи.

Слабыми сторонами оказались сцепление на льду и комфорт езды. Прогнозируемый ресурс протектора составляет более 96 000 км, а заводская гарантия предоставляется на 80 000 км. Цена за одну единицу составляет около 235 долларов.

Также читайте:

Почему шины для электромобилей сводят экономию на нет

Как быстро изнашиваются шины электрокаров по сравнению с ДВС

Доступная альтернатива для Tesla

Второе место заняла модель Hankook Ventus S1 AS T0, которую компания Tesla выбирает для заводской комплектации своих авто. Она демонстрирует идеальные результаты в четырех категориях, включая торможение на сухой дороге и энергоэффективность. Худший результат зафиксирован во время испытаний на снегу.

Эта резина стоит приблизительно 209 долларов. Ожидаемый срок службы составляет более 80 000 км, однако гарантия на износ протектора для этой модели не предусмотрена.

Разница в цене между двумя лидерами рынка составляет примерно 25 долларов. Хотя обе модели имеют несколько низкие оценки общей удовлетворенности владельцев, они остаются наиболее технологичными решениями для современного электрического транспорта.

рейтинг Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль шины для авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
