Названі найкращі шини для електрокарів сьогодні

Покришка електромобіля. Фото: hyundaimotorgroup.com

Вибір шин для електромобіля безпосередньо впливає на керованість та здатність вчасно зупинитися під час екстреного гальмування. Позаяк важкі акумулятори та миттєвий крутний момент створюють підвищене навантаження, фахівці Consumer Reports опублікували перелік найкращих моделей 2026 року.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Абсолютний лідер

Найвищу позицію в рейтингу посіла модель Hankook Ion Evo AS. Ця шина отримала максимальні бали за низький рівень шуму та відмінну керованість. Експерти також відзначили високу ефективність гальмування на сухому покритті та низький опір коченню, що дозволяє заощаджувати заряд батареї.

Слабкими сторонами виявилися зчеплення на льоду та комфорт їзди. Прогнозований ресурс протектора становить понад 96 000 км, а заводська гарантія надається на 80 000 км. Ціна за одну одиницю складає близько 235 доларів.

Також читайте:

Чому шини для електромобілів зводять економію нанівець

Як швидко зношуються шини електрокарів порівняно з ДВЗ

Доступна альтернатива для Tesla

Друге місце зайняла модель Hankook Ventus S1 AS T0, яку компанія Tesla обирає для заводської комплектації своїх авто. Вона демонструє ідеальні результати у чотирьох категоріях, включаючи гальмування на сухій дорозі та енергоефективність. Найгірший результат зафіксовано під час випробувань на снігу.

Ця гума коштує приблизно 209 доларів. Очікуваний термін служби складає понад 80 000 км, проте гарантія на знос протектора для цієї моделі не передбачена.

Різниця в ціні між двома лідерами ринку становить приблизно 25 доларів. Хоча обидві моделі мають дещо низькі оцінки загальної задоволеності власників, вони залишаються найбільш технологічними рішеннями для сучасного електричного транспорту.