Приховані витрати на електромобіль: про що не знають водії

Kia EV9 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля електромобіля часто мотивована бажанням заощадити на технічному обслуговуванні та пальному. Конструкція таких машин простіша, а планові огляди не вимагають регулярної заміни мастила у двигуні. Проте спеціальні шини для електромобілів вимагають значно частішої заміни через специфіку конструкції. Більшість водіїв дізнаються про цю проблему вже під час експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Вага акумулятора

Головною причиною прискореного зносу гуми виступає велика маса транспортного засобу. Важкий акумулятор додає конструкції до 700 кг, через що загальна вага машини нерідко перевищує 2,5 т.

Фахівці Emissions Analytics з'ясували розрахунковий рівень зносу гуми. Кожні додаткові 450 кг маси збільшують стирання протектора приблизно на 20%. Якщо сімейний бензиновий автомобіль важить близько 1,4 т, то аналогічний електрокар досягає позначки у 2 т.

Особливості набору

Максимальний крутний момент електричного мотора доступний водієві з перших обертів. Різкий старт з місця часто викликає коротке пробуксовування коліс до спрацьовування системи контролю тяги. Таке динамічне прискорення буквально знищує верхній шар протектора.

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Свій внесок робить і система рекуперативного гальмування під час уповільнення. Електромобіль гальмує за допомогою двигуна для генерації енергії назад у батарею. У результаті частина навантаження, яку у звичайному авто виконують гальмівні колодки, лягає безпосередньо на колеса.

Витрати власників

Експерти компанії Michelin зазначають, що електричні моделі стирають гуму на 20% швидше. Окремі дослідження за несприятливих умов фіксують різницю у зносі до 50% порівняно зі звичайними автомобілями.

Водій бензинового авто змінює комплект гуми через 50 000 – 60 000 км пробігу. Власник електрокара при подібному стилі їзди змушений купувати нові шини вже через 35 000 – 45 000 км. При середньому річному пробігу 15 000 км купувати новий комплект доведеться кожні три роки.

Раніше Новини.LIVE писали, як довго можна їздити на вживаних шинах авто. Якісна пара чи повний комплект від відомого світового бренду здатні забезпечити високий рівень безпеки без серйозного удару по бюджету власника.

Також читайте, чи повинні всі шини на авто мати однакові малюнки протектора. Це питання часто виникає через обмежений бюджет або відсутність потрібної моделі в магазинах.