Бюджетный хэтчбек стал абсолютным лидером авторынка Европы

Dacia Sandero третьего поколения.

Dacia Sandero официально стала самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам 2025 года. Модель удерживает первенство второй год подряд благодаря стабильному спросу со стороны частных покупателей.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Рыночные достижения

В 2025 году мировой объем продаж этого автомобиля достиг отметки 289 295 единиц. Хэтчбек в очередной раз подтвердил статус лидера во всех категориях продаж на европейском континенте. Особенно заметен успех модели среди физических лиц, ведь этот автомобиль остается самым покупаемым в частном секторе еще с 2017 года.

Высокие показатели объясняются стратегией производителя, которая ориентирована на базовые потребности водителей. В условиях инфляции потребители предпочитают машины с привлекательной ценой (средняя цена базовой версии составляет 12 790 евро) и низкими затратами на эксплуатацию. По уровню популярности Sandero продолжает опережать такие исторически значимые модели, как Renault Clio и Volkswagen Golf.

Рекордные показатели

В течение 2025 года продажи марки Dacia выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом. Это позволило компании достичь рекордной доли рынка в Европе.

Помимо общего лидерства на континенте, хэтчбек продемонстрировал высокие результаты на отдельных рынках, в частности стал самым зарегистрированным новым авто в Испании.