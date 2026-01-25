Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самым популярным автомобилем Европы стал небольшой хэтчбек

Самым популярным автомобилем Европы стал небольшой хэтчбек

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 14:28
Бюджетный хэтчбек стал абсолютным лидером авторынка Европы
Dacia Sandero третьего поколения. Фото: wikipedia.org

Dacia Sandero официально стала самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам 2025 года. Модель удерживает первенство второй год подряд благодаря стабильному спросу со стороны частных покупателей.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте также:

Рыночные достижения

В 2025 году мировой объем продаж этого автомобиля достиг отметки 289 295 единиц. Хэтчбек в очередной раз подтвердил статус лидера во всех категориях продаж на европейском континенте. Особенно заметен успех модели среди физических лиц, ведь этот автомобиль остается самым покупаемым в частном секторе еще с 2017 года.

Высокие показатели объясняются стратегией производителя, которая ориентирована на базовые потребности водителей. В условиях инфляции потребители предпочитают машины с привлекательной ценой (средняя цена базовой версии составляет 12 790 евро) и низкими затратами на эксплуатацию. По уровню популярности Sandero продолжает опережать такие исторически значимые модели, как Renault Clio и Volkswagen Golf.

Также читайте:

От этой неисправности двигателя дрожат водители Dacia и Renault

Dacia начинает производство кроссоверов-гибридов с ГБО

Рекордные показатели

В течение 2025 года продажи марки Dacia выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом. Это позволило компании достичь рекордной доли рынка в Европе.

Помимо общего лидерства на континенте, хэтчбек продемонстрировал высокие результаты на отдельных рынках, в частности стал самым зарегистрированным новым авто в Испании.

рейтинг авто Европа автомобиль продажа авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации