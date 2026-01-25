Бюджетний хетчбек став абсолютним лідером авторинку Європи

Dacia Sandero третього покоління. Фото: wikipedia.org

Dacia Sandero офіційно стала найбільш продаваним автомобілем у Європі за підсумками 2025 року. Модель утримує першість другий рік поспіль завдяки стабільному попиту з боку приватних покупців.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Ринкові досягнення

У 2025 році світовий обсяг продажів цього автомобіля досяг позначки 289 295 одиниць. Хетчбек вкотре підтвердив статус лідера у всіх категоріях продажів на європейському континенті. Особливо помітним є успіх моделі серед фізичних осіб, адже цей автомобіль залишається найбільш купованим у приватному секторі ще з 2017 року.

Високі показники пояснюються стратегією виробника, яка орієнтована на базові потреби водіїв. В умовах інфляції споживачі надають перевагу машинам із привабливою ціною (середня ціна базової версії становить 12 790 євро) та низькими витратами на експлуатацію. За рівнем популярності Sandero продовжує випереджати такі історично значущі моделі, як Renault Clio та Volkswagen Golf.

Рекордні показники

Протягом 2025 року продажі марки Dacia зросли на 3,1% порівняно з попереднім періодом. Це дозволило компанії досягти рекордної частки ринку в Європі.

Крім загального лідерства на континенті, хетчбек продемонстрував високі результати на окремих ринках, зокрема став найбільш зареєстрованим новим авто в Іспанії.