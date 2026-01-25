Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найпопулярнішим автомобілем Європи став невеликий хетчбек

Найпопулярнішим автомобілем Європи став невеликий хетчбек

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:28
Бюджетний хетчбек став абсолютним лідером авторинку Європи
Dacia Sandero третього покоління. Фото: wikipedia.org

Dacia Sandero офіційно стала найбільш продаваним автомобілем у Європі за підсумками 2025 року. Модель утримує першість другий рік поспіль завдяки стабільному попиту з боку приватних покупців.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте також:

Ринкові досягнення

У 2025 році світовий обсяг продажів цього автомобіля досяг позначки 289 295 одиниць. Хетчбек вкотре підтвердив статус лідера у всіх категоріях продажів на європейському континенті. Особливо помітним є успіх моделі серед фізичних осіб, адже цей автомобіль залишається найбільш купованим у приватному секторі ще з 2017 року.

Високі показники пояснюються стратегією виробника, яка орієнтована на базові потреби водіїв. В умовах інфляції споживачі надають перевагу машинам із привабливою ціною (середня ціна базової версії становить 12 790 євро) та низькими витратами на експлуатацію. За рівнем популярності Sandero продовжує випереджати такі історично значущі моделі, як Renault Clio та Volkswagen Golf.

Також читайте:

Від цієї несправності двигуна тремтять водії Dacia та Renault

Dacia починає виробництво кросоверів-гібридів з ГБО

Рекордні показники

Протягом 2025 року продажі марки Dacia зросли на 3,1% порівняно з попереднім періодом. Це дозволило компанії досягти рекордної частки ринку в Європі.

Крім загального лідерства на континенті, хетчбек продемонстрував високі результати на окремих ринках, зокрема став найбільш зареєстрованим новим авто в Іспанії.

рейтинг авто Європа автомобіль продаж авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації