Главная Авто Самым популярным авто Европы в 2026 году стал не кроссовер

Дата публикации 24 мая 2026 17:40
Renault Clio и Dacia Sandero. Фото: topgear.com

Несмотря на огромную популярность кроссоверов в мире, именно классические компактные модели сумели возглавить рейтинг автомобильных хитов в Европе. Статистические данные агентства Dataforce за первый квартал 2026 года продемонстрировали интересные тенденции в предпочтениях покупателей. Первые две ступеньки европейского зачета заняли традиционные хэтчбеки: французское и румынское городские авто уверенно удерживают лидерство.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Лидеры рейтинга

Французский автомобильный концерн Renault Group продемонстрировал абсолютный триумф на европейском пространстве. Автопроизводитель смог вывести сразу три свои модели в первую четверку общего рейтинга. Перечень самых популярных новых легковушек среди европейцев в первом квартале 2026 года выглядит следующим образом:

  1. Renault Clio: 45 604 первые регистрации
  2. Dacia Sandero: 39 278
  3. Tesla Model Y: 35 181
  4. Dacia Duster: 31 142
  5. Toyota Yaris Cross: 30 756
  6. Fiat Grande Panda: 2 5197
  7. Volkswagen T-Roc: 24 752
  8. Kia Sportage: 24 653
  9. Toyota C-HR: 24 316
  10. Citroen C3: 24 040

Итоги рынка

Статистический анализ выявил заметное смещение сил среди крупнейших автомобильных гигантов континента. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis теперь имеет значительно больше своих представителей в первой десятке, чем немецкий концерн Volkswagen. Например, новый компактный хэтчбек Fiat Grande Panda с первых месяцев продаж продемонстрировал отличные коммерческие результаты.

Интересной особенностью свежего рейтинга является полное отсутствие в ТОП-10 представителей китайского автопрома, несмотря на активную экспансию на европейский рынок. Покупатели до сих пор отдают предпочтение проверенным временем японским, корейским и европейским брендам.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
