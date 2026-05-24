Найпопулярнішим авто Європи 2026 року став не кросовер
Попри величезну популярність кросоверів у світі, саме класичні компактні моделі зуміли очолити рейтинг автомобільних хітів у Європі. Статистичні дані агенції Dataforce за перший квартал 2026 року продемонстрували цікаві тенденції у вподобаннях покупців. Перші дві сходинки європейського заліку посіли традиційні хетчбеки: французьке та румунське міські авто впевнено утримують лідерство.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.
Лідери рейтингу
Французький автомобільний концерн Renault Group продемонстрував абсолютний тріумф на європейському просторі. Автовиробник спромігся вивести відразу три свої моделі у першу четвірку загального рейтингу. Перелік найпопулярніших нових легковиків серед європейців у першому кварталі 2026 року має такий вигляд:
- Renault Clio: 45 604 перші реєстрації
- Dacia Sandero: 39 278
- Tesla Model Y: 35 181
- Dacia Duster: 31 142
- Toyota Yaris Cross: 30 756
- Fiat Grande Panda: 2 5197
- Volkswagen T-Roc: 24 752
- Kia Sportage: 24 653
- Toyota C-HR: 24 316
- Citroen C3: 24 040
Підсумки ринку
Статистичний аналіз виявив помітне зміщення сил серед найбільших автомобільних гігантів континенту. Транснаціональний автомобільний концерн Stellantis тепер має значно більше своїх представників у першій десятці, ніж німецький концерн Volkswagen. Наприклад, новий компактний хетчбек Fiat Grande Panda з перших місяців продажів продемонстрував відмінні комерційні результати.
Цікавою особливістю свіжого рейтингу є повна відсутність у ТОП-10 представників китайського автопрому, попри активну експансію на європейський ринок. Покупці досі віддають перевагу перевіреним часом японським, корейським та європейським брендам.
