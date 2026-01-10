Не Toyota: какой экономный подержанный кроссовер назвали самым надежным

Синий Chevrolet Equinox 2016 года на дороге Фото: Chevrolet

Поиск подержанного кроссовера, который гармонично сочетает топливную экономичность и безотказность, часто становится сложной задачей для водителей. Модель Chevrolet Equinox 2016 года выпуска считается одним из лучших вариантов на вторичном рынке по показателям выносливости и стоимости обслуживания.

Об этом сообщил Top Speed.

Лидер рейтингов

Chevrolet Equinox 2016 года получил за надежность 90 баллов из 100 по версии JD Power. Благодаря высокому качеству сборки и доступности запасных частей, средние годовые затраты на техническое обслуживание этой модели составляют около 537 долларов. При средней цене на рынке подержанных авто США от 7000 до 10 000 долларов, этот автомобиль является одним из самых выгодных предложений в своем классе.

Автомобиль отличается просторным интерьером, где место для ног впереди составляет почти 104 см, а сзади — более 101 см. Максимальный объем багажного отделения при сложенных сиденьях достигает 1810 литров, что делает машину универсальным инструментом для путешествий и семейного быта. Такие габариты позволяют комфортно разместить пассажиров и значительное количество багажа без потери удобства.

Оптимальный выбор двигателя

Для достижения наилучших показателей эффективности специалисты советуют выбирать модификацию с 2,4-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 182 л.с. В таком исполнении средний расход топлива в комбинированном цикле составляет около 9,1 литра на 100 км. При движении по городу этот показатель равен 10,7 литра, тогда как на трассе потребление падает до 7,6 литра на 100 км.

Хотя в линейке доступен и более мощный 301-сильный двигатель V6, именно меньший агрегат обеспечивает желаемую бережливость.