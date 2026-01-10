Не Toyota: який економний вживаний кросовер назвали найнадійнішим

Синій Chevrolet Equinox 2016 року на дорозі Фото: Chevrolet

Пошук вживаного кросовера, який гармонійно поєднує паливну економічність та безвідмовність, часто стає складним завданням для водіїв. Модель Chevrolet Equinox 2016 року випуску вважається одним з найкращих варіантів на вторинному ринку за показниками витривалості та вартості обслуговування.

Про це повідомив Top Speed.

Лідер рейтингів

Chevrolet Equinox 2016 року отримав за надійність 90 балів зі 100 за версією JD Power. Завдяки високій якості збірки та доступності запасних частин, середні річні витрати на технічне обслуговування цієї моделі складають близько 537 доларів. При середній ціні на ринку вживаних авто США від 7000 до 10 000 доларів, цей автомобіль є одним з найвигідніших пропозицій у своєму класі.

Автомобіль вирізняється просторим інтер'єром, де місце для ніг попереду складає майже 104 см, а позаду — понад 101 см. Максимальний об'єм багажного відділення при складених сидіннях досягає 1810 літрів, що робить машину універсальним інструментом для подорожей та сімейного побуту. Такі габарити дозволяють комфортно розмістити пасажирів та значну кількість багажу без втрати зручності.

Оптимальний вибір двигуна

Для досягнення найкращих показників ефективності фахівці радять обирати модифікацію з 2,4-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 182 к.с. У такому виконанні середня витрата пального в комбінованому циклі становить близько 9,1 літра на 100 км. Під час руху містом цей показник дорівнює 10,7 літра, тоді як на трасі споживання падає до 7,6 літра на 100 км.

Хоча в лінійці доступний і потужніший 301-сильний двигун V6, саме менший агрегат забезпечує бажану ощадливість.