Эпический провал Toyota в 2025 году: продажи упали до критического минимума

Водородный седан Toyota Mirai продолжает борьбу за покупателя несмотря на критически низкий спрос. Фото: carbuzz.com

Продажи водородного седана Toyota Mirai в 2025 году упали до исторического минимума, составив всего две сотни единиц. Даже остатки снятых с производства кроссоверов продемонстрировали лучшие результаты, чем флагман водородных технологий бренда.

Об этом написал Car Buzz.

Антирекорд продаж

За весь 2025 год было реализовано всего 210 единиц модели Mirai. Это на 57,8% меньше по сравнению с 2024 годом, когда владельцев нашли 499 автомобилей. Такой показатель делает седан наименее популярным авто в модельном ряду компании второй год подряд.

Показательно, что даже модель Venza, производство которой официально завершилось, разошлась тиражом в 707 единиц, опередив водородную новинку по объемам реализации.

Почему его трудно продать

Низкий спрос на Mirai обусловлен несколькими критическими факторами. Главным препятствием является полная зависимость от водородных заправочных станций, сеть которых остается крайне ограниченной по сравнению с электрическими зарядками.

Кроме того, цена автомобиля, превышающая 50 000 долларов, и кузов формата седан, который теряет популярность среди покупателей, делают модель менее привлекательной на фоне кроссоверов.

Кризис водородных технологий

Проблемы с реализацией водородного транспорта наблюдаются не только у Toyota. Прямой конкурент Hyundai Nexo продемонстрировал еще худшую динамику. В течение 2025 года было продано всего пять (!) единиц этого автомобиля против 94 штуки в предыдущем году.

Сейчас рынок водородных легковых авто остается слишком нишевым и полностью зависимым от темпов развития специфической инфраструктуры.