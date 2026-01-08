Відео
Найбільший провал Toyota у 2025 році

Найбільший провал Toyota у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:02
Епічний провал Toyota у 2025 році: продажі впали до критичного мінімуму
Водневий седан Toyota Mirai продовжує боротьбу за покупця попри критично низький попит. Фото: carbuzz.com

Продажі водневого седана Toyota Mirai у 2025 році впали до історичного мінімуму, склавши лише дві сотні одиниць. Навіть залишки знятих із виробництва кросоверів продемонстрували кращі результати, ніж флагман водневих технологій бренду.

Про це написав Car Buzz.

Читайте також:

Антирекорд продажів

За весь 2025 рік було реалізовано лише 210 одиниць моделі Mirai. Це на 57,8% менше порівняно з 2024 роком, коли власників знайшли 499 автомобілів. Такий показник робить седан найменш популярним авто в модельному ряду компанії другий рік поспіль.

Показово, що навіть модель Venza, виробництво якої офіційно завершилося, розійшлася накладом у 707 одиниць, випередивши водневу новинку за обсягами реалізації.

Чому його важко продати

Низький попит на Mirai зумовлений кількома критичними факторами. Головною перешкодою є повна залежність від водневих заправних станцій, мережа яких залишається вкрай обмеженою порівняно з електричними зарядками.

Крім того, ціна автомобіля, що перевищує 50 000 доларів, та кузов формату седан, який втрачає популярність серед покупців, роблять модель менш привабливою на тлі кросоверів.

Також читайте:

Toyota попередила, який ринок Китай захопить наступним

Власники Toyota подали дивний позов до японської компанії

Криза водневих технологій

Проблеми з реалізацією водневого транспорту спостерігаються не лише у Toyota. Прямий конкурент Hyundai Nexo продемонстрував ще гіршу динаміку. Протягом 2025 року було продано лише п'ять (!) одиниць цього автомобіля проти 94 штуки у попередньому році.

Наразі ринок водневих легкових авто залишається занадто нішевим та повністю залежним від темпів розвитку специфічної інфраструктури.

авто водень автомобіль продаж авто Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
