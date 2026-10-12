Самые проблемные двигатели Subaru: слабые места и риски

Двигатель Subaru EJ25. Фото: wikimedia.org

Японские оппозитные двигатели серии EJ устанавливались на популярные модели на протяжении многих лет. Однако неудачные модели Subaru с этими силовыми агрегатами разочаровывают владельцев из-за серьезных конструктивных недостатков. Оппозитное расположение цилиндров создает специфические проблемы со смазкой и охлаждением. В результате моторы серии EJ25 приобрели очень плохую репутацию на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Прокладка ГБЦ

Слабым местом двигателей EJ25 оказалась прокладка головки блока цилиндров. Модели Subaru Legacy, Outback, Forester и Impreza конца 1990-х и середины 2010-х годов больше всего пострадали от этой проблемы. Из-за особенностей конструкции нижняя часть прокладок постоянно контактирует с маслом после остановки автомобиля.

Ранние версии имели пористый материал, который пропускал охлаждающую жидкость. Более поздние многослойные стальные детали также подвергались коррозии и разрушению. Утечка через прокладку приводит к падению компрессии и быстрому перегреву.

Перегородки поршней

Еще одной важной проблемой двигателей от EJ20 до EJ257 является разрушение перегородок между поршневыми кольцами. Эти элементы удерживают газы в камере сгорания и удаляют избыточное масло со стенок цилиндров. Хрупкий материал деталей не выдерживает высокой температуры и детонации.

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Использование низкооктанового топлива или увеличение давления наддува быстро разрушают поршни. Поврежденные перегородки царапают стенки цилиндров и вызывают высокий расход масла. В результате потеря мощности сопровождается активным прорывом газов в картер.

Масляный голод

Конструкция оппозитного двигателя повышает риск масляного голодания при резком повороте. Масло оттекает от приемника, поэтому насос начинает захватывать воздух. Это приводит к повреждению вкладышей коленчатого вала и заклиниванию силового агрегата.

Ситуацию осложняет наличие ремня ГРМ вместо прочной цепи. Производитель рекомендует менять ремень каждые 160 000 км, но лучше делать это раньше. Обрыв этого элемента приводит к столкновению поршней с клапанами и полному выходу двигателя из строя.

Ранее Новини.LIVE писали о самых серьезных проблемах оппозитных двигателей автомобилей. Сложный доступ к узлам и вдвое большее количество деталей существенно повышают стоимость каждого визита на СТО.

Также читайте, что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru. Даже надежные экземпляры со временем приобретают характерные технические недостатки двигателей, трансмиссий и элементов ходовой части.