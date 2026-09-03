Пять проблемных Subaru с пробегом: каких моделей лучше избегать

Subaru Ascent 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель завоевал популярность благодаря оппозитным двигателям и системе полного привода. Однако даже в линейке этой марки встречаются неудачные экземпляры с дефектами. При покупке подержанного Subaru на вторичном рынке важно обращать внимание на год выпуска конкретной модели. Реестры жалоб от водителей свидетельствуют о наличии серьезных конструктивных недостатков в определенных сериях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемные модели

Универсал Subaru Outback 2013 года выпуска стал предметом 12 отзывных кампаний из-за электрических сбоев и произвольного запуска двигателя. Владельцы сталкиваются с отказами стояночного тормоза, выходом из строя замка зажигания и ненадежной работой подушек безопасности. Кроме того, случаются случаи самопроизвольного ускорения автомобиля.

Модель Subaru Outback 2019 года собрала более тысячи официальных жалоб из-за быстрой разрядки аккумулятора. Проблема с электросетью остается даже после установки новой батареи. Также владельцы часто жалуются на самопроизвольное растрескивание лобового стекла без видимых причин.

Кроссовер Subaru Forester 2014 года известен повышенным расходом масла, которое приходится постоянно доливать между сервисными заменами через каждые 8 000 км. Задние пружины подвески часто ломаются под нагрузкой, вызывая проседание кузова и сильную вибрацию во время движения. Отдельную опасность представляет застревание педали газа при нажатом тормозе.

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Рискованные годы

Большой кроссовер Subaru Ascent 2019 года выпуска страдает от аналогичных проблем с разрядкой аккумулятора и хрупким стеклом. Производитель объявил об отзыве из-за угрозы возгорания вследствие неправильного крепления нагревателя PTC. Также зафиксированы случаи появления синего дыма из выхлопной системы.

Седан Subaru Legacy 2015 года отличается проблемами с топливной системой, двигателем и трансмиссией. Главным риском остается самопроизвольное ускорение во время парковки, а также отказ подушек безопасности при столкновении.

Ранее Новини.LIVE писали, что Toyota должна перенять у Subaru, например, симметричный полный привод и внедорожную систему X-MODE для повышения конкурентоспособности своих моделей.

Также читайте о главных недостатках Subaru Forester с пробегом. Кроссовер заслужил репутацию надежного и функционального автомобиля, однако у него есть свои слабые места, которые стоит учитывать потенциальным покупателям.