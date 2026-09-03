П'ять проблемних Subaru з пробігом: які моделі краще минати

Subaru Ascent 2019 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник здобув популярність завдяки опозитним двигунам та системі повного приводу. Проте навіть у лінійці цієї марки трапляються невдалі екземпляри із дефектами. Купуючи вживаний Subaru на вторинному ринку, важливо звертати увагу на рік випуску конкретної моделі. Реєстри скарг від водіїв свідчать про наявність серйозних конструктивних болячок у певних серіях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблемні моделі

Універсал Subaru Outback 2013 року випуску отримав 12 відкликувальних кампаній через електричні збої та довільний запуск мотора. Власники зіштовхуються з відмовами стоянкового гальма, виходом з ладу замка запалювання та ненадійною роботою подушок безпеки. Окрім цього, трапляються випадки самовільного прискорення машини.

Модель Subaru Outback 2019 року зібрала понад тисячу офіційних скарг через швидку розрядку акумулятора. Проблема з електромережею залишається навіть після встановлення нової батареї. Також власники часто скаржаться на самовільне розтріскування лобового скла без видимих причин.

Кросовер Subaru Forester 2014 року відомий підвищеною витратою мастила, яке доводиться постійно доливати між сервісними замінами через кожні 8 000 км. Задні пружини підвіски часто ламаються під навантаженням, викликаючи просідання кузова та сильну вібрацію під час руху. Окрему небезпеку становить западання педалі газу при натиснутому гальмі.

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Ризиковані роки

Великий кросовер Subaru Ascent 2019 року випуску страждає від аналогічних проблем з розрядкою батареї та крихким склом. Виробник оголошував відкликання через загрозу займання через неправильне кріплення обігрівача PTC. Також зафіксовано випадки появи синього диму з вихлопної системи.

Седан Subaru Legacy 2015 року відрізняється проблемами з паливною системою, двигуном та трансмісією. Головним ризиком залишається самовільне прискорення під час паркування, а також відмова подушок безпеки при зіткненні.

Раніше Новини.LIVE писали, що Toyota мусить запозичити у Subaru. Наприклад, симетричний повний привід та позашляхову систему X-MODE для підвищення конкурентоспроможності своїх моделей.

Також читайте про головні недоліки Subaru Forester з пробігом. Кросовер здобув репутацію надійного та функціонального авто, проте він має свої слабкі місця, які варто враховувати потенційним покупцям.