Найпроблемніші мотори Subaru: слабкі місця та ризики

Двигун Subaru EJ25. Фото: wikimedia.org

Японські опозитні мотори серії EJ встановлювали на популярні моделі протягом багатьох років. Проте невдалі моделі Subaru з цими силовими агрегатами розчаровують власників через серйозні конструктивні недоліки. Опозитне розміщення циліндрів створює специфічні проблеми з мастилом та охолодженням. У результаті мотори серії EJ25 отримали дуже погану репутацію на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Прокладка ГБЦ

Слабким місцем двигунів EJ25 виявилася прокладка головки блоку циліндрів. Моделі Subaru Legacy, Outback, Forester та Impreza кінця 1990-х та середини 2010-х років найбільше постраждали від цієї проблеми. Через особливості конструкції нижня частина прокладок постійно контактує з оливою після зупинки авто.

Ранні версії мали пористий матеріал, який пропускав охолоджувальну рідину. Пізніші багатошарові сталеві деталі також піддавалися корозії та руйнуванню. Витік через прокладку спричиняє падіння компресії та швидкий перегрів.

Перегородки поршнів

Ще однією важливою проблемою моторів від EJ20 до EJ257 є руйнування перегородок між поршневими кільцями. Ці елементи утримують гази в камері згоряння та знімають надлишкову оливу зі стінок циліндрів. Крихкий матеріал деталей не витримує високої температури та детонації.

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Використання низькооктанового пального або збільшення тиску наддуву швидко знищують поршні. Ушкоджені перегородки дряпають стінки циліндрів і викликають високу витрату мастила. У підсумку втрата потужності супроводжується активним проривом газів у картер.

Масляне голодування

Конструкція опозитного мотора підвищує ризик масляного голодування під час різкого повороту. Олива відливає від приймача, тому помпа починає захоплювати повітря. Це призводить до пошкодження вкладишів колінчастого вала та заклинювання силового агрегату.

Ситуацію ускладнює наявність ременя ГРМ замість міцного ланцюга. Виробник радить міняти ремінь кожні 160 000 км, але краще робити це раніше. Обрив цього елемента призводить до зіткнення поршнів з клапанами та повного виходу двигуна з ладу.

Раніше Новини.LIVE писали про найгірші проблеми опозитних двигунів автомобілів. Складний доступ до вузлів та подвоєна кількість деталей суттєво підвищують ціну кожного візиту на СТО.

Також читайте, що слід перевірити перед купівлею вживаного Subaru. Навіть надійні екземпляри з часом мають характерні технічні слабкості моторів, трансмісій та елементів ходової частини.