Головні мінуси опозитних моторів авто: чому ремонт коштує дорого

Опозитний двигун. Фото: pilotgarage.com

Особливе компонування силового агрегату виділяє деякі машини серед більшості стандартних моделей на ринку. Класичний опозитний двигун пропонує низький центр ваги та відсутність зайвих вібрацій під час роботи. Проте така конструкція створює чимало проблем для власників та майстрів на сервісі. Складний доступ до вузлів та подвоєна кількість деталей суттєво підвищують ціну кожного візиту на СТО.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Складність обслуговування

Головна проблема полягає у великій ширині блоку циліндрів, який займає практично весь простір під капотом. Звичайна заміна свічок запалювання або регулювання клапанів вимагає розбирання сусідніх вузлів через відсутність прямого доступу згори. На відміну від звичайних рядних моторів, опозитна схема вимагає подвійної кількості деталей. Дві головки блоку циліндрів, два випускні колектори та декілька розподільчих валів суттєво здорожчують капітальний ремонт.

Висока щільність компонування в моторному відсіку також ускладнює встановлення моторів більшого об'єму. Для збільшення потужності доводиться розточувати циліндри, що погіршує паливну економічність. Німецький Porsche змушений постійно розширювати задню колію своїх спорткарів 911 лише для того, щоб помістити мотор більшого об'єму в задній частині кузова.

Прокладки головок

Найвідомішим дефектом опозитних моторів серії EJ від Subaru залишається швидке руйнування прокладок головок блоку циліндрів. Після зупинки мотора мастило стікає в нижню частину горизонтальних циліндрів та постійно контактує з матеріалом ущільнювача. З часом матеріал прокладки розкладається, що призводить до витоку антифризу, перегріву та ризику повного заклинювання.

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Визначити протікання можна за характерним запахом горілого мастила під капотом або появою вихлопних газів у розширювальному бачку. Наявність двох головок блоку автоматично подвоює вартість заміни прокладок порівняно зі звичайними рядними 4-циліндровими моторами.

Схожа конструкція використовувалася також у класичних машинах Volkswagen Beetle та Karmann Ghia, де ремонт теж вимагав чималих витрат.

Раніше Новини.LIVE писали, як відбілювач впливає на дизельний двигун автомобіля. Коли мотор втрачає потужність через нагар, водії шукають ефективні способи відновлення деталей.

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