Найгірші двигуни від відомих брендів: які мотори не варто купувати

Ремонт двигуна. Фото: magnific.com

Навіть відомі автомобільні бренди з багатомільярдними бюджетами на розробку іноді випускають ненадійні агрегати. Поспіх під час проєктування та суворі екологічні норми призводять до появи конструктивних дефектів. Купуючи вживану машину, важливо знати невдалі двигуни для уникнення дорогого капітального ремонту. Майстри автосервісів виділяють кілька проблемних моторів останніх років, які вимагають підвищеної уваги.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Французькі розробки

3-циліндровий бензиновий двигун 1.2 PureTech першого та другого поколінь від Stellantis отримав специфічний ремінний привід ГРМ у масляній ванні. За задумом французьких інженерів таке рішення мало зменшити тертя та збільшити ресурс вузла, але гаряче мастило почало агресивно розчиняти гуму. Шматки залишків ременя моментально забивають сітку масляної помпи та вакуумну помпу. Це викликає масляне голодування, втрату ефективності гальм та повне заклинювання силового агрегату. Через масові позови виробник розширив гарантію до 10 років, а у третьому поколінні 2022 року нарешті повернув класичний металевий ланцюг.

Спільний 1,6-літровий турбомотор 1.6 THP від Peugeot-Citroen та BMW пропонує чудову динаміку та низьку витрату пального, проте відрізняється вкрай слабкою надійністю. Металевий ланцюг ГРМ швидко розтягується і зношується вже через 40 000 км пробігу, спричиняючи помітний зсув фаз газорозподілу. Неправильне згоряння суміші призводить до утворення великої кількості нагару на клапанах, залягання поршневих кілець та швидкої поломки турбокомпресора. Для зниження ризиків фахівці радять скоротити інтервал заміни мастила з офіційних 30 000 км до нормальних 10 000 км.

Німецькі машини

Бензиновий мотор з прямим впорскуванням Volkswagen 1.8 TFSI відомий своїм катастрофічним апетитом до оливи. Через невдалу конструкцію поршневих кілець та маслознімних каналів витрата мастила може легко досягати 0,5 л на 1000 км пробігу. Це викликає швидке утворення твердого нагару на поршнях і клапанах, суттєве падіння потужності та загрозу поломки всієї поршневої групи. Концерн повністю виправив цей дефект лише у модифікаціях, випущених після 2015 року.

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Популярний 2-літровий дизельний агрегат 2.0 TDI перших років випуску розчарував автовласників постійними аварійними режимами через ненадійні помпо-форсунки. Також мотор мав схильність до утворення тріщин у головці блоку циліндрів та швидкої втрати охолоджувальної рідини.

Дизель BMW 2.0 D N47 отримав вкрай невдале розміщення ланцюга ГРМ на задній стороні блоку, що робить його заміну дуже дорогою. Крім того, на цьому силовому агрегаті часто ламаються демпферні шківи, обриваються пластикові заслінки у впускному колекторі та виникають тріщини у колінчастому валу.

Інші бренди

Дизель 2.0 TDCi, який активно використовували на Ford Mondeo та Jaguar X-Type, регулярно створював проблеми через нестабільну роботу паливної системи. Паливна помпа високого тиску з часом починала пускати металеву стружку прямо в систему, що моментально забивало дороги форсунки. Додаткові витрати автовласникам гарантувало й надто коротке життя двомасового маховика.

Японський бензиновий мотор Toyota 1.8 1ZZ-FE до 2005 року випуску мав суттєвий заводський дефект у конструкції блоку циліндрів. Погане відведення мастила спричиняло швидкий знос поршневих кілець, задири на стінках та критичне голодування колінчастого вала.

Дизельний опозитник Subaru 2.0 D розчарував швидким зносом зчеплення, частими поломками клапана EGR та ризиком раптового перелому колінчастого вала при тривалих навантаженнях.

Раніше Новини.LIVE писали, чому на багатьох авто стоять 2-літрові 4-циліндрові двигуни. Головними чинниками популярності цих моторів стали фізичні параметри згоряння суміші, суворі екологічні стандарти та зручність компонування.

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