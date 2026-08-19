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Головна Авто Хто створив найкращий автомобільний двигун V6

Хто створив найкращий автомобільний двигун V6

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 07:35
Кращий ніж у Honda та Toyota: хто створив легендарний мотор V6
Двигун V6 серії VQ від Nissan. Фото: wikimedia.org

Японський автопром випустив чимало надійних силових агрегатів, які роками утримували високі позиції в галузевих рейтингах. В історії Nissan траплялися, як вдалі, так й відверто ненадійні двигуни, але V6 серії VQ перевершив за кількістю нагород багатьох конкурентів. Авторитетне видання Wards Auto присудило цьому мотору 16 премій у категорії "Кращий двигун", з яких 14 перемог були здобуті поспіль у період з 1995 по 2008 рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Універсальний агрегат

Дебют 3-літрового силового агрегату відбувся в середині 1990-х років на седанах Nissan Maxima та Infiniti I30. Упродовж наступних років робочий об'єм мотора збільшився до 4 л, а сам агрегат почав встановлюватися на спорткар Nissan 350Z, седани Nissan Altima та Infiniti G35, а також кросовер Nissan Pathfinder.

Експерти премії Wards оцінювали мотори за рівнем потужності, крутного моменту, шумоізоляції та технологічності. Японський V6 показав себе як надійний та довговічний силовий агрегат з великим робочим ресурсом, який однаково добре підходив для спортивних машин, мінівенів та пікапів.

Сучасне застосування

У той час як більшість виробників переходять на 4-циліндрові турбомотори, японський концерн продовжує випускати атмосферні V6. Сучасний варіант VQ38DD об'ємом 3,8 л із прямим впорскуванням пального встановлюється на рамний пікап Nissan Frontier.

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У спортивній лінійці на зміну легендарному мотору прийшли турбовані агрегати серії VR. Завдяки високій надійності та доступності вживані машини із моторами VQ залишаються популярним вибором на вторинному ринку.

Раніше Новини.LIVE писали про переваги та недоліки вживаного Nissan Qashqai другого покоління. Попри загальну надійність, існують певні технічні нюанси, які варто врахувати перед купівлею екземпляра з пробігом.

Також читайте, чи варто купувати вживаний кросовер Nissan Kicks. При розгляді варіанта до придбання варто враховувати технічні особливості силових установок та ресурс трансмісії.

авто автомобіль Мотор двигун Nissan Infiniti
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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