Худшие двигатели от известных брендов: какие моторы не стоит покупать

Ремонт двигателя. Фото: magnific.com

Даже известные автомобильные бренды с многомиллиардными бюджетами на разработку иногда выпускают ненадежные агрегаты. Спешка при проектировании, и строгие экологические нормы приводят к появлению конструктивных дефектов. При покупке подержанной машины важно знать о неудачных двигателях, чтобы избежать дорогого капитального ремонта. Мастера автосервисов выделяют несколько проблемных двигателей последних лет, требующих повышенного внимания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Французские разработки

3-цилиндровый бензиновый двигатель 1.2 PureTech первого и второго поколений от Stellantis получил специфический ременной привод ГРМ в масляной ванне. По замыслу французских инженеров такое решение должно было уменьшить трение и увеличить ресурс узла, но горячее масло начало агрессивно растворять резину. Остатки ремня моментально забивают сетку масляного насоса и вакуумный насос. Это приводит к недостатку масла, потере эффективности тормозов и полному заклиниванию силового агрегата. Из-за массовых исков производитель продлил гарантию до 10 лет, а в третьем поколении 2022 года наконец вернул классическую металлическую цепь.

Совместный 1,6-литровый турбомотор 1.6 THP от Peugeot-Citroen и BMW предлагает превосходную динамику и низкий расход топлива, однако отличается крайне низкой надежностью. Металлическая цепь ГРМ быстро растягивается и изнашивается уже через 40 000 км пробега, вызывая заметный сдвиг фаз газораспределения. Неправильное сгорание смеси приводит к образованию большого количества нагара на клапанах, заклиниванию поршневых колец и быстрой поломке турбокомпрессора. Для снижения рисков специалисты советуют сократить интервал замены масла с официальных 30 000 км до нормальных 10 000 км.

Немецкие автомобили

Бензиновый двигатель с прямым впрыском Volkswagen 1.8 TFSI известен своим катастрофическим аппетитом к маслу. Из-за неудачной конструкции поршневых колец и маслосъемных каналов расход масла может легко достигать 0,5 л на 1000 км пробега. Это приводит к быстрому образованию твёрдого нагара на поршнях и клапанах, существенному падению мощности и риску поломки всей поршневой группы. Концерн полностью устранил этот дефект только в модификациях, выпущенных после 2015 года.

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Популярный 2-литровый дизельный агрегат 2.0 TDI первых лет выпуска разочаровал автовладельцев постоянными аварийными режимами из-за ненадежных насос-форсунок. Также двигатель имел склонность к образованию трещин в головке блока цилиндров и быстрой потере охлаждающей жидкости.

Дизельный двигатель BMW 2.0 D N47 получил крайне неудачное расположение цепи ГРМ на задней стороне блока, что делает его замену очень дорогостоящей. Кроме того, на этом силовом агрегате часто ломаются демпферные шкивы, обрываются пластиковые заслонки во впускном коллекторе и возникают трещины в коленчатом валу.

Другие бренды

Дизель 2.0 TDCi, который активно использовался на Ford Mondeo и Jaguar X-Type, регулярно создавал проблемы из-за нестабильной работы топливной системы. Топливный насос высокого давления со временем начинал выбрасывать металлическую стружку прямо в систему, что мгновенно забивало каналы форсунок. Дополнительные расходы автовладельцам гарантировал и слишком короткий срок службы двухмассового маховика.

Японский бензиновый двигатель Toyota 1.8 1ZZ-FE до 2005 года выпуска имел существенный заводской дефект в конструкции блока цилиндров. Плохой отвод масла приводил к быстрому износу поршневых колец, задирам на стенках и критическому недостатку смазки коленчатого вала.

Дизельный оппозитный двигатель Subaru 2.0 D разочаровал быстрым износом сцепления, частыми поломками клапана EGR и риском внезапного перелома коленчатого вала при длительных нагрузках.

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