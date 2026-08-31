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Главная Авто Рейтинг худших автомобильных двигателей последних лет

Рейтинг худших автомобильных двигателей последних лет

Ua ru
31 августа 2026 07:35
Список проблемных двигателей: какие подержанные авто не стоит покупать
Двигатель BMW B38. Фото: bmwblog.com

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с риском столкнуться со скрытыми техническими дефектами силового агрегата. На вторичном рынке часто встречаются дизельные и бензиновые двигатели, способные опустошить кошелек владельца уже после 100 000 км пробега. Даже авторитетные автоконцерны допускают ошибки при проектировании и сборке своих моторов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Бензиновый риск

В категорию проблемных бензиновых силовых установок попал целый ряд популярных агрегатов. Трехцилиндровый 1,2-литровый B38 от BMW разочаровал владельцев Mini и BMW Series 1 люфтом коленчатого вала, который появляется уже через 20 тыс. км.

4-цилиндровый 2-литровый N20 от этого же немецкого бренда на пробегах до 60 000 км растягивает цепь ГРМ и заклинивает из-за обрыва цепи масляного насоса, а мощные рядные шестерки N54 и N55 на седанах BMW 335i и кроссоверах BMW X5 пугают дорогостоящими форсунками, износом турбин и прокручиванием шатунных вкладышей.

Компания Ford разработала сложный двигатель 1.0 EcoBoost для моделей Ford Fiesta и Focus, где ремень ГРМ работает непосредственно в масляной ванне. Со временем резина ремня расслаивается, забивает маслоприемник и приводит к масляному голоданию двигателя, а малейшая утечка антифриза вызывает трещины в головке блока цилиндров.

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В концерне Volkswagen двигатели 1.8 и 2.0 TSI серии EA888 на Audi A4 или Skoda Octavia запомнились катастрофическим расходом масла более 1 л на 1000 км из-за тонких колец, а более ранние двигатели 1.2 и 1.4 TSI до 2015 года выпуска растягивали цепь ГРМ еще до преодоления отметки в 100 000 км.

Французский 1,2-литровый TCe от Renault, который устанавливали на Renault Duster и Nissan Qashqai, отличился не только гигантским расходом масла, но и растяжением цепи ГРМ и попаданием бензина в картер.

Двигатели 1.4 Turbo на Opel Astra и Insignia регулярно требуют замены клапанной крышки из-за поломки системы вентиляции картера и преждевременно выводят из строя двухмассовый маховик.

Инновационный двигатель 1.4 MultiAir от Fiat для хэтчбеков Alfa Romeo и кроссоверов Jeep выходит из строя из-за поломки дорогостоящего гидравлического модуля клапанов.

Корейский двигатель 1.6 GDI от Hyundai и Kia подводит владельцев Kia Sportage и Hyundai i30 из-за прокручивания вкладышей коленчатого вала уже на 80 000 км из-за чувствительности к качеству масла.

Сложные дизели

Среди дизельных силовых агрегатов немало хлопот доставляют экологические системы и преждевременный износ движущихся деталей. Японский двигатель 2.2 SkyActiv-D на кроссоверах Mazda CX-5 часто разбавляет масло дизельным топливом во время активного прожигания сажевого фильтра DPF. Это приводит к износу распределительных валов, металлическая стружка от которых забивает маслоприемник и полностью разрушает турбину вместе с блоком цилиндров.

В немецких турбодизелях 1.6 и 2.0 TDI серии EA189 от Volkswagen после заводского обновления программного обеспечения начали массово выходить из строя клапаны EGR и турбины.

5-цилиндровый дизель 2.0 D от Volvo на моделях Volvo XC60 и S60 имеет критическое слабое место: при износе или обрыве ремня генератора его остатки затягиваются под кожух ремня ГРМ, что гарантирует изгиб клапанов и дорогостоящий капитальный ремонт.

Ранее Новини.LIVE писали о двигателях с плохой репутацией на внедорожниках и пикапах Toyota. Даже у этого признанного лидера случаются серьезные промахи.

Также читайте, какие двигатели известных брендов авто потребляют масло литрами. Сами автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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