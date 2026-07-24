Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Бензиновые двигатели авто, которые могут опустошить кошелек владельца

Бензиновые двигатели авто, которые могут опустошить кошелек владельца

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:50
Бензиновые двигатели с ловушкой: какие моторы требуют дорогого ремонта
Двигатель 1.6 THP. Фото: auto-swiat.pl

Незначительная поломка элемента газораспределительного механизма в некоторых популярных бензиновых моторах может привести к дорогому капитальному ремонту. Сдвиг фаз ГРМ, столкновение клапанов с поршнями или падение давления масла становятся финалом для многих автомобилей на вторичном рынке. Производители хорошо знали об этих проблемах, выпуская сервисные бюллетени и продлевая гарантийные обязательства. Понимание слабых мест двигателей поможет избежать покупки машины с дефектом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Немецкие ловушки

Бензиновые двигатели концерна Volkswagen семейства EA888 1.8 и 2.0 TSI/TFSI, выпускавшиеся до 2011 года, прославились ненадежным натяжителем цепи ГРМ. Износ этого узла приводил к соскальзыванию цепи и выходу двигателя из строя. Проблема массово возникала на Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Tiguan и Audi A4. Концерн даже был вынужден продлить гарантию до 10 лет или 160 000 км пробега для покрытия убытков.

Совместная разработка PSA и BMW в виде атмосферных двигателей 1.4 VTi и 1.6 VTi также разочаровала владельцев постоянным растяжением цепи и выходом из строя натяжителей.

Ещё хуже обстоит дело с турбированным 1.6 THP, где к проблемам с ГРМ добавились нагар на впускных клапанах и сбои турбины. Эти двигатели массово устанавливались на Peugeot 207, 308, Citroën C4 и MINI Cooper S.

Читайте также:

Масляные ремни

3-цилиндровый двигатель Ford 1.0 EcoBoost получил ещё одну критическую уязвимость в виде ремня насоса высокого давления, который работает непосредственно в масляной ванне. Его постепенное разрушение и расслоение забивали систему смазки, что вызывало недостаток масла и заклинивание силового агрегата. Ford проводил кампании по отзыву отдельных версий Focus и EcoSport, предлагая замену двигателя в сборе.

Аналогичная технология ремня в масле у двигателя 1.2 PureTech от Stellantis привела к массовым жалобам владельцев Peugeot 208, Citroen C3, DS 3 и Opel Crossland. Продукты износа ремня забивали масляные каналы, вызывая падение давления и повышенный расход масла. В ответ концерн в 2024 году запустил расширенную программу компенсации расходов на ремонт для пострадавших клиентов.

Советы покупателям

При выборе автомобиля с такими двигателями главную роль играет подтвержденная сервисная история. Проверку двигателя следует проводить исключительно после длительной стоянки с холодным запуском. Посторонний металлический стук, неровная работа на холостом ходу или загорающийся индикатор давления масла свидетельствуют об износе деталей ГРМ.

Обновленные версии этих двигателей получили серьезные доработки и уже не имеют прежних недостатков. Например, современные варианты 1.2 от Stellantis имеют 70% новых компонентов и измененное название. Если предыдущий владелец часто менял масло, своевременно обновлял ремень и очищал поддон от остатков резины, покупка такой машины будет вполне безопасной.

Ранее Новини.LIVE писали, какие турбодвигатели известных брендов механики устали ремонтировать. При несвоевременном обслуживании владельцы авто рискуют столкнуться с дорогостоящими поломками уже к 60 000–100 000 км пробега.

Также узнайте, какой бензиновый двигатель с турбонаддувом механики считают надежным. В его основе лежит проверенная временем архитектура классического атмосферного агрегата большого семейства FIRE.

бензин авто Ford BMW автомобиль Мотор Volkswagen двигатель Stellantis
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации