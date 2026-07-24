Бензинові двигуни з пасткою: які мотори вимагають дорогих ремонтів

Двигун 1.6 THP. Фото: auto-swiat.pl

Дрібна поломка елемента газорозподільного механізму в деяких популярних бензинових моторах здатна призвести до дорогущого капітального ремонту. Зсув фаз ГРМ, контакт клапанів з поршнями або падіння тиску оливи стають фіналом для багатьох авто на вторинному ринку. Виробники добре знали про ці проблеми, випускаючи сервісні бюлетені та продовжуючи гарантійні зобов'язання. Розуміння слабких місць двигунів допоможе уникнути купівлі машини з дефектом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Німецькі пастки

Бензинові мотори концерну Volkswagen сімейства EA888 1.8 та 2.0 TSI/TFSI, які випускалися до 2011 року, прославилися ненадійним натягувачем ланцюга ГРМ. Знос цього вузла призводив до стрибка ланцюга та руйнування двигуна. Проблема масово траплялася на Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Tiguan та Audi A4. Концерн навіть змушений був розширити гарантію до 10 років або 160 000 км пробігу для покриття збитків.

Спільна розробка PSA та BMW у вигляді атмосферних моторів 1.4 VTi та 1.6 VTi також розчарувала власників постійним розтягуванням ланцюга і виходом з ладу натягувачів.

Ще гірша ситуація склалася з турбованим 1.6 THP, де до проблем з ГРМ додалися нагар на впускних клапанах і збої турбіни. Ці мотори масово встановлювали на Peugeot 207, 308, Citroen C4 та MINI Cooper S.

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Масляні ремені

3-циліндровий мотор Ford 1.0 EcoBoost отримав іншу критичну уразливість у вигляді ременя помпи високого тиску, який працює безпосередньо в масляній ванні. Його поступове руйнування та розшарування забивало систему змащення, що викликало масляне голодування та заклинювання силового агрегату. Ford проводив відкликальні кампанії для окремих версій Focus та EcoSport, пропонуючи заміну мотора в зборі.

Аналогічна технологія ременя в маслі у мотора 1.2 PureTech від Stellantis призвела до масових скарг власників Peugeot 208, Citroen C3, DS 3 та Opel Crossland. Продукти зносу ременя забивали масляні канали, спричиняючи падіння тиску та підвищений апетит до мастила. У відповідь концерн у 2024 році запустив розширену програму компенсації витрат на ремонт для постраждалих клієнтів.

Поради покупцям

При виборі автомобіля з такими моторами головну роль відіграє підтверджена сервісна історія. Перевірку двигуна слід проводити виключно після тривалої стоянки на холодний запуск. Стороннє металеве цокотіння, нерівна робота на холостих обертах або індикатор тиску оливи, що палає, свідчать про знос деталей ГРМ.

Оновлені версії цих моторів отримали серйозні доопрацювання і вже не мають давніх болячок. Наприклад, сучасні варіанти 1.2 від Stellantis мають 70% нових компонентів і змінену назву. Якщо попередній власник часто міняв мастило, вчасно оновлював ремінь і чистив піддон від залишків гуми, купівля такої машини буде цілком безпечною.

Раніше Новини.LIVE писали, які турбодвигуни відомих брендів механіки втомилися ремонтувати. За умов несвоєчасного сервісу власники авто ризикують отримати дорогі поломки вже до 60 000–100 000 км пробігу.

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