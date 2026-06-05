Турбодвигуни відомих брендів, які механіки втомилися ремонтувати

Механік ремонтує двигун. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні багато турбованих моторів страждають від однакових технічних проблем. Прагнення виробників вичавити максимальну потужність при мінімальній витраті пального змушує йти на серйозні компроміси з міцністю деталей. Тонкі мастильні кільця, зменшений об'єм оливної системи та довгі ланцюги газорозподільного механізму суттєво знижують загальний ресурс моторів. За умов несвоєчасного сервісу власники авто ризикують отримати дорогі поломки вже до 60 000–100 000 км пробігу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Спільна розробка

Останніми роками механіки фіксують велику кількість звернень щодо двигуна 1.6 THP з заводським індексом EP6, створеного спільно інженерами PSA та BMW. Водії регулярно скаржаться на розтягування ланцюга ГРМ на малих пробігах, характерний шум і значний апетит до моторної оливи. Іноді капітальний ремонт цього вузла стає неминучим задовго до обіцяної розробниками позначки.

У пізніших версіях цього мотора інженери виправили багато недоліків. При заміні оливи кожні 7000–8000 км двигун цілком здатний продемонструвати нормальну довговічність. Покупцям машин з таким силовим агрегатом на вторинному ринку необхідно обов'язково перевірити стан ланцюгового приводу та дізнатися про проведення минулих ремонтів.

Примхливі агрегати

Ранні турбовані двигуни лінійки TSI від Volkswagen також мають неоднозначну репутацію серед автомобілістів. Типовими симптомами проблем тут є металевий дзвін під час запуску, поява значного нагару та швидкий вихід з ладу елементів ГРМ. Зміщення фаз газорозподілу через розтягнутий ланцюг призводить до перегріву та залягання поршневих кілець. Модернізація цієї лінійки та використання нових натягувачів дозволили виробнику помітно знизити кількість поломок у свіжих моделях.

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Технічні претензії у мотористов виникають і до корейських турбомоторів Hyundai/Kia, особливо до представників сімейства G4KH. На пробігах від 100 000 до 150 000 км у них фіксують задири в циліндрах та провертання шатунних вкладишів. До передчасного зносу призводять важкі міські умови їзди в заторах та занадто великі міжсервісні інтервали. Скорочення терміну обслуговування до 7000–8000 км мінімізує подібні ризики.

Правила експлуатації

Для безпроблемної експлуатації будь-якого сучасного турбованого двигуна необхідно чітко виконувати базові правила сервісу. Надійна робота техніки можлива лише при використанні високоякісних мастильних матеріалів, відмові від агресивної їзди на холодному моторі та плавному охолодженні турбіни після тривалих поїздок трасою.

При виборі автомобіля з подібним двигуном на вторинному ринку не варто повністю відмовлятися від покупки через погані відгуки на форумах. Ретельне вивчення сервісної історії конкретного екземпляра, вимірювання тиску оливи та професійна ендоскопія циліндрів дозволять знайти цілком працездатний варіант.

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