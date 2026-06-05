Турбодвигатели известных брендов, которые механики устали ремонтировать

Механик ремонтирует двигатель. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня многие турбированные моторы страдают от одинаковых технических проблем. Стремление производителей выжать максимальную мощность при минимальном расходе топлива вынуждает идти на серьезные компромиссы с прочностью деталей. Тонкие смазочные кольца, уменьшенный объем масляной системы и длинные цепи газораспределительного механизма существенно снижают общий ресурс моторов. В условиях несвоевременного сервиса владельцы авто рискуют получить дорогостоящие поломки уже к 60 000-100 000 км пробега.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Совместная разработка

В последние годы механики фиксируют большое количество обращений по поводу двигателя 1.6 THP с заводским индексом EP6, созданного совместно инженерами PSA и BMW. Водители регулярно жалуются на растяжение цепи ГРМ на малых пробегах, характерный шум и значительный аппетит к моторному маслу. Иногда капитальный ремонт этого узла становится неизбежным задолго до обещанной разработчиками отметки.

В более поздних версиях этого мотора инженеры исправили многие недостатки. При замене масла каждые 7000-8000 км двигатель вполне способен продемонстрировать нормальную долговечность. Покупателям машин с таким силовым агрегатом на вторичном рынке необходимо обязательно проверить состояние цепного привода и узнать о проведении прошлых ремонтов.

Капризные агрегаты

Ранние турбированные двигатели линейки TSI от Volkswagen также имеют неоднозначную репутацию среди автомобилистов. Типичными симптомами проблем здесь являются металлический звон при запуске, появление значительного нагара и быстрый выход из строя элементов ГРМ. Смещение фаз газораспределения из-за растянутой цепи приводит к перегреву и залеганию поршневых колец. Модернизация этой линейки и использование новых натяжителей позволили производителю заметно снизить количество поломок в свежих моделях.

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Технические претензии у мотористов возникают и к корейским турбомоторам Hyundai/Kia, особенно к представителям семейства G4KH. На пробегах от 100 000 до 150 000 км у них фиксируют задиры в цилиндрах и проворачивание шатунных вкладышей. К преждевременному износу приводят тяжелые городские условия езды в пробках и слишком большие межсервисные интервалы. Сокращение срока обслуживания до 7000-8000 км минимизирует подобные риски.

Правила эксплуатации

Для беспроблемной эксплуатации любого современного турбированного двигателя необходимо четко выполнять базовые правила сервиса. Надежная работа техники возможна лишь при использовании высококачественных смазочных материалов, отказе от агрессивной езды на холодном моторе и плавном охлаждении турбины после длительных поездок по трассе.

При выборе автомобиля с подобным двигателем на вторичном рынке не стоит полностью отказываться от покупки из-за плохих отзывов на форумах. Тщательное изучение сервисной истории конкретного экземпляра, измерение давления масла и профессиональная эндоскопия цилиндров позволят найти вполне работоспособный вариант.

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