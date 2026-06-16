Механіки назвали надійний бензиновий двигун з турбонаддувом

Турбодвигун Fiat 1.4 T-Jet. Фото: Fiat

Створення довговічного бензинового двигуна з турбонаддувом виявилося непростим завданням для багатьох світових автовиробників. На тлі численних проблемних конкурентів італійський агрегат Fiat 1.4 T-Jet заслужив статус одного з найнадійніших та найвдаліших моторів у своєму класі. Цей силовий агрегат не демонстрував рекордних динамічних показників, проте виявився надзвичайно витривалим та дешевим в утриманні. Силова установка вперше зʼявилася у 2007 році під капотом хетчбека Fiat Bravo II, а згодом мотор став масовим для багатьох моделей брендів Lancia, Alfa Romeo та заряджених версій Abarth. Залежно від налаштувань його потужність варіювалася від 120 до 180 к.с.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Проста конструкція

В основі надійного турбомотора лежить перевірена часом архітектура класичного атмосферного двигуна великого сімейства FIRE. Інженери зберегли міцний чавунний блок циліндрів з алюмінієвою нижньою частиною та традиційну двокомпонентну головку на 16 клапанів. У приводі механізму ГРМ використовується звичайний зубчастий ремінь, а за точність роботи відповідають надійні гідрокомпенсатори без складних систем зміни фаз. Паливо подається через класичний і простий впорск, що дозволяє без проблем встановлювати газове обладнання. За додування повітря відповідає турбіна зі сталою геометрією від фірми IHI, і лише на топових версіях потужністю 180 к.с. з'являється вузол від компанії Garrett.

У 2010 році концерн презентував модернізований варіант двигуна під назвою MultiAir, де впускні клапани отримали складне електрогідравлічне керування. Нова система дозволила точніше дозувати повітря, підвищила еластичність мотора та знизила витрату бензину. Проте класичний T-Jet виявився настільки потрібним ринку, що випускався паралельно й покинув конвеєр разом з моделлю Tipo лише у 2020 році.

Типові проблеми

Повністю бездоганним італійський мотор назвати не можна, але всі його можливі технічні несправності є дрібними та не вимагають колосальних витрат на усунення. Найвідомішим дефектом вважається поява внутрішніх тріщин на гарячій частині корпусу турбіни або випускного колектора, що з часом призводить до появи запаху гарі у салоні та падіння тяги.

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Також після солідного пробігу в районі 200 000–250 000 км через знос мембрани може забитися система вентиляції картерних газів, ознакою чого стає характерний свист під час розгону та забруднення повітряного фільтра моторним мастилом.

Іноді водії стикаються з підтіканням охолоджувальної рідини в місцях з'єднання помпи з патрубками або дрібними витоками оливи, що є фірмовою рисою старих платформ Fiat.

Правильний сервіс

Процес регулярного обслуговування T-Jet є максимально простим і не вимагає від майстрів специфічних знань. Власникові необхідно суворо контролювати рівень мастила, позаяк загальний об'єм системи становить усього близько 3 л, і навіть невеликий чад здатний викликати масляне голодування.

Оновлювати комплект ременя ГРМ разом з роликами рекомендується кожні 100 000 км пробігу, а за умов агресивного стилю водіння цей інтервал варто зменшити.

Невеликі потенційні ризики повністю перекриваються тим, що вживаний робочий двигун на розбірках коштує дешево, тому купівля італійського автомобіля заради цього мотора є повністю виправданим кроком.

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