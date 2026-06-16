Механики назвали надежный бензиновый двигатель с турбонаддувом

Турбодвигатель Fiat 1.4 T-Jet. Фото: Fiat

Создание долговечного бензинового двигателя с турбонаддувом оказалось непростой задачей для многих мировых автопроизводителей. На фоне многочисленных проблемных конкурентов итальянский агрегат Fiat 1.4 T-Jet заслужил статус одного из самых надежных и удачных двигателей в своем классе. Этот силовой агрегат не демонстрировал рекордных динамических показателей, однако оказался чрезвычайно выносливым и дешевым в содержании. Силовая установка впервые появилась в 2007 году под капотом хэтчбека Fiat Bravo II, а впоследствии двигатель стал массовым для многих моделей брендов Lancia, Alfa Romeo и заряженных версий Abarth. В зависимости от настроек его мощность варьировалась от 120 до 180 л.с.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Простая конструкция

В основе надежного турбомотора лежит проверенная временем архитектура классического атмосферного двигателя большого семейства FIRE. Инженеры сохранили прочный чугунный блок цилиндров с алюминиевой нижней частью и традиционную двухкомпонентную головку на 16 клапанов. В приводе механизма ГРМ используется обычный зубчатый ремень, а за точность работы отвечают надежные гидрокомпенсаторы без сложных систем изменения фаз. Топливо подается через классический и простой впрыск, что позволяет без проблем устанавливать газовое оборудование. За наддув воздуха отвечает турбина с фиксированной геометрией от фирмы IHI, и только на топовых версиях мощностью 180 л.с. появляется узел от компании Garrett.

В 2010 году концерн представил модернизированный вариант двигателя под названием MultiAir, где впускные клапаны получили сложное электрогидравлическое управление. Новая система позволила точнее дозировать воздух, повысила эластичность двигателя и снизила расход бензина. Однако классический T-Jet оказался настолько востребованным на рынке, что выпускался параллельно и сошел с конвейера вместе с моделью Tipo лишь в 2020 году.

Типичные проблемы

Полностью безупречным итальянский двигатель назвать нельзя, но все его возможные технические неисправности являются мелкими и не требуют колоссальных затрат на устранение. Самым известным дефектом считается появление внутренних трещин на горячей части корпуса турбины или выпускного коллектора, что со временем приводит к появлению запаха гари в салоне и падению тяги.

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Также после солидного пробега в районе 200 000–250 000 км из-за износа мембраны может забиться система вентиляции картерных газов, признаком чего становится характерный свист при разгоне и загрязнение воздушного фильтра моторным маслом.

Иногда водители сталкиваются с подтеканием охлаждающей жидкости в местах соединения насоса с патрубками или мелкими утечками масла, что является фирменной особенностью старых платформ Fiat.

Правильное обслуживание

Процесс регулярного обслуживания T-Jet максимально прост и не требует от мастеров специфических знаний. Владельцу необходимо строго контролировать уровень масла, поскольку общий объем системы составляет всего около 3 л, и даже небольшой утечка способна вызвать масляное голодание.

Обновлять комплект ремня ГРМ вместе с роликами рекомендуется каждые 100 000 км пробега, а при агрессивном стиле вождения этот интервал следует сократить.

Небольшие потенциальные риски полностью перекрываются тем, что подержанный рабочий двигатель на разборках стоит дешево, поэтому покупка итальянского автомобиля ради этого мотора является полностью оправданным шагом.

Ранее Новини.LIVE писали, какие ошибки водителей разрушают турбодвигатель в автомобиле. Турбокомпрессор работает при высоком нагреве и давлении, и для бесперебойной работы он в значительной степени зависит от масла, чистого воздуха и надлежащего топлива.

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