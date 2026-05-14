Названі ризиковані двигуни на міських авто з пробігом

Двигун 0.9 TwinAir Turbo.

Вибір компактного автомобіля для міста часто базується на бажанні зекономити на пальному та обслуговуванні. Проте сучасні малолітражні двигуни часто виявляються складними та дорогими в ремонті через конструктивні прорахунки. Позаяк мода на зменшення об’єму призвела до появи вразливих вузлів, покупцям варто бути пильними при виборі вживаних моделей.

Технологічні пастки

Сучасні турбовані агрегати малої місткості мали стати легшими та ефективнішими за класичні аналоги. На практиці їхня складність обертається високими витратами на відновлення турбокомпресорів та систем керування клапанами. Часто реальне споживання пального у міських заторах перевищує паспортні дані, що нівелює головну перевагу концепції "даунсайзінг".

Двоциліндровий Fiat 0.9 TwinAir став прикладом цікавого, але ризикованого інженерного рішення. Основна проблема полягає у системі MultiAir, яка виходить з ладу через занадто довгі інтервали заміни оливи. Позаяк виробник рекомендував сервіс кожні 30 000 км, багато вживаних двигунів страждають від надмірного зносу та високого апетиту до мастильних матеріалів.

Конструктивні вади

Двигун 1.2 PureTech PSA використовує нетипове рішення з пасом ГРМ, що працює безпосередньо в оливній ванні. З часом матеріал паса деградує, а його частки забивають канали системи змащення, що веде до масляного голодування. Щоб уникнути катастрофічних наслідків, фахівці радять проводити заміну кожні 60 000 км замість регламентних термінів.

Агрегат Renault 1.2 TCe також відзначився схильністю до великих витрат оливи, що призводить до прискореного зносу всього заліза. Схожі проблеми мають двигуни 1.6 серії Prince, розроблені спільно з BMW, де водії скаржаться на розтягнення ланцюгів ГРМ та накопичення нагару. Ці мотори, що встановлювалися на Mini та Peugeot, вимагають постійної уваги та недешевого сервісу.

Надійні альтернативи

Складність часто веде до поломок, тому досвідчені водії знову звертають увагу на перевірені часом атмосферні конструкції. Двигуни Fiat 1.2 та Renault 1.6 16V не демонструють вибухової потужності у 120 к.с., але пропонують прогнозований ресурс. Японські агрегати Toyota VVT-i також залишаються еталоном витривалості для міської експлуатації.

У концерні Volkswagen замість проблемних TSI ранніх серій EA111 краще обирати новіші мотори 1.0 MPI або TSI родини EA211. Хоча вони мають меншу кількість циліндрів, їхня конструкція виявилася значно надійнішою за попередників. Зрештою, саме простота залишається ключовим критерієм для тих, хто прагне мінімізувати експлуатаційні витрати у 2026 році.

